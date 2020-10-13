Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı kadrodan çıkarıldı

Portekiz Futbol Federasyonu, futbol kamuoyunu şoke eden bir açıklama yaptı.

Portekiz'in İsveç ile oynayacağı maç öncesinde yapılan koronavirüs testinin sonuçları belli oldu. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre Portekiz'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun test sonucu pozitif çıktı ve oyuncu karantinaya alındı.

Ronaldo ile ilgili yapılan açıklamada Portekizli yıldızın test sonucunun şüpheli olmasından ötürü ikinci bir test yapıldığı ve bu testin sonucunun beklendiği aktarıldı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile son olarak Fransa deplasmanında mücadele etmişti.