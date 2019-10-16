Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Olsa olsa kınama yapabilirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin grup toplantısına katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA’nın, A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben onu da doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann’ın, Macron ile ilgili böyle bir şeyi oldu, Griezmann’a bir şey mi yaptılar? Herhangi bir şey verdiler mi” ifadelerini kullandı.

"Bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi olumsuz bir yaklaşım olmaz"

Milli takımın, milli bir bakışı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu milli bakışı da oradaki tüm seyircileriyle paylaşıyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz” diye konuştu.

00:39 dk 16 Ekim 2019 Yeni Şafak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Griezmann'a bir şey yapabildiler mi?' Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın asker selamına başlattığı soruşturma hakkında konuştu.

Soruşturma başlatıldı

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

"Soruşturma tamamen politik"

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Bunun hukukta hiçbir karşılığı yok, konu tamamen Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyona ilişkin bir politika. Buradan hukuki bir yaptırım çıkmaması gerekir, çıkarsa siyasidir" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcuların asker selamı Avrupa'yı rahatsız etti: "Soruşturma tamamen politik" A Milli Takım futbolcularının gol sevinçlerinde asker selamı vermesi Avrupa'yı rahatsız etti. Fransa ve Almanya yaptıkları lobi faaliyetleriyle konuyu soruşturma açılmasına kadar götürdü. Peki bu konu sebebiyle Türkiye'ye bir ceza çıkabilir mi? Hukuk bu konuda ne söylüyor? Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Bunun hukukta hiçbir karşılığı yok, konu tamamen Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyona ilişkin bir politika. Buradan hukuki bir yaptırım çıkmaması gerekir, çıkarsa siyasidir" ifadelerini kullandı."Asker selamı uluslararası bir selamdır""Belirli bir ideolojiye veya siyasi görüşün eylem ve davranışlarında bulunmak men edilme cezası getirir. Hitler selamı ya da Apartheid (Güney Afrika'da) selamı veya ırkçılık simgesi herhangi bir eylemde bulunmak, işaret göstermek ceza getirebilir. Asker selamına baktığımızda siyasi, politik, ideolojik görüşün simgesi olan bir işaret değil. Bugün bütün uluslarası askeri okullarda, ordularda askerlerin karşılaştıklarında birbirlerine verdikleri selamdır. Uluslararası bir selamdır. Belirli bir ülkeye, belirli bir askeri yapıya ya da belirli bir ideolojye mal edilecek bir işaret türü değil."Futbol müsabakalarında tribünlere çıkılır ve kutlamalar yapılır. Derece alan sporcular orada da bazen devlet adamlarını asker selamlarıyla karşılarlar. Olumsuz bakılan bir selamlama türü değil."Politik bir manevra yapılıyor""Politik bir manevra yapıldığını düşünüyorum. Soruşturmadan olumsuz bir karara varırlarsa zaten kendileri siyasi bir tavır koymuş olacaklar. Hukuki bir sonuca varacağını düşünüyorum. Asker selamı belli bir ülkeye mal edilemez. Şenol Güneş'e sorulan soruların hepsi ideolojikti. Futbol hocasına futbolla ilgili sorular gelmesi gerekirken soruların tamamına yakını Barış Pınarı Harekatı'na yönelikti."Şimdiye kadar yapılan bir şeydi. Şimdiye kadar hiçbir şey yoktu. Ne zamanki Türkiye operasyon yaptı, 'efendim bu siyasi ya da politik bir selamlama dolayısıyla spor ruhuna aykırıdır' demek hakkaniyetten uzak bir şeydir. "Avrupa'da oynayan Türk futbolculara tazminat davası açmalarını öneriyorum""Asker selamı verdikleri yada Mehmetçik için destek mesajı paylaştığı için kulüplerinden baskı gören olumsuzluk yaşayan Türk futbolculara iyi bir avukat üzerinden tazminat davaları açmalarını öneriyorum. Enver Cenk Şahin'in durumunun izahı yok. Hukukta bir karşılığı yok. Kanuna, ahlaka ve toplumsal etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunanların sözleşmesini feshedebilirsiniz. Siz futbolcuların sözleşmesini neye istinaden feshediyorsunuz!" Enver Cenk Şahin'in sözleşmesi görüşü sebebiyle feshedildiyse oyuncu hukuk mücadelesi sonucunda emsal bir karar alabilir.Enver Cenk Şahin'in başına ne gelmişti?Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yapan Enver Cenk Şahin, kulübü Saint Pauli tarafından uyarılmış ve paylaşımını silmesi istenmişti. 25 yaşındaki futbolcu bu konuda kulübüne rest çekince kadro dışı kalmış ve Türkiye'ye dönmüştü.Mehmetçik için yaptığı destek paylaşımı sebebiyle kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in ardından A Milli Takım futbolcuları da asker selamı sebebiyle kulüpleri tarafından uyarıldı. Bununla da kalmadı, ırkçı siyasetçi ve gazetecilerin hedefi oldular!!! pic.twitter.com/DcF91eLfZh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Ekim 2019 Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktıEnver Cenk Şahin Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak