Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Olsa olsa kınama yapabilirler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’nın millilerimizin asker selamı verdiği için Türkiye’ye soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak, “Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler” ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziDHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin grup toplantısına katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
UEFA’nın, A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben onu da doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann’ın, Macron ile ilgili böyle bir şeyi oldu, Griezmann’a bir şey mi yaptılar? Herhangi bir şey verdiler mi” ifadelerini kullandı.
"Bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi olumsuz bir yaklaşım olmaz"
Milli takımın, milli bir bakışı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu milli bakışı da oradaki tüm seyircileriyle paylaşıyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz” diye konuştu.
Soruşturma başlatıldı
UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.
"Soruşturma tamamen politik"
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Bunun hukukta hiçbir karşılığı yok, konu tamamen Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyona ilişkin bir politika. Buradan hukuki bir yaptırım çıkmaması gerekir, çıkarsa siyasidir" ifadelerini kullandı.
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