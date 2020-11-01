Barcelona'da kötü gidişat sürüyor: 10 kişi kalan rakibini yenemedi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Katalan ekibinin kalecisi Neto'nun büyük hatası sonrasında Luis Rioja'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, ilk yarıyı da bu skorla kapattı.

Barcelona 63. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği yakaladı.

Alaves'te Jota Peleteiro 62. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde geçen hafta sahasında Real Madrid'e mağlup olan Katalan takımı, bu hafta da Alaves'te puan kaybetti.

Griezmann ilk golünü attı





Barcelona adına maçta tek olumlu gelişme, Griezmann'ın bu sezonki ilk golünü atması oldu.

Ligde iki maçı eksik olan Barcelona 8 puanla 12. sırada, Alaves aynı puanla 13. sırada yer alıyor.





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