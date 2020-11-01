LA LİGA

Deportivo Alaves Barcelona maç özeti ve gollerini izle

Barcelona'da kötü gidişat sürüyor: 10 kişi kalan rakibini yenemedi

La Liga'da Alaves'e konuk olan Barcelona, mücadelenin son 28 dakikasını 10 kişi tamamlayan rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Deportivo Alaves-Barcelona maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Messi'li Barcelona, ligde 12. sırada yer alıyor.

Messi'li Barcelona, ligde 12. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: VINCENT WEST / Reuters

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Katalan ekibinin kalecisi Neto'nun büyük hatası sonrasında Luis Rioja'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, ilk yarıyı da bu skorla kapattı.

Barcelona 63. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği yakaladı.

Alaves'te Jota Peleteiro 62. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde geçen hafta sahasında Real Madrid'e mağlup olan Katalan takımı, bu hafta da Alaves'te puan kaybetti.

Griezmann ilk golünü attı


Barcelona adına maçta tek olumlu gelişme, Griezmann'ın bu sezonki ilk golünü atması oldu.

  • Ligde iki maçı eksik olan Barcelona 8 puanla 12. sırada, Alaves aynı puanla 13. sırada yer alıyor.


Deportivo Alaves-Barcelona maç özetini izlemek için tıklayın

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov, kariye...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.