Djibril Cisse'nin 100 takıntısı: Para almadan oynamaya hazırım

Fransa basınına açıklamada bulunan 38 yaşındaki Cisse, forvetlerin gol sayıları konusunda hassas olduğunu belirterek "Forvetleri bilirsiniz, gol atmayı ve 25, 50, 75 gibi gol barajlarına ulaşmayı seviyoruz. Ligue 1'de 96 golde kaldığım için 100 gole ulaşmak beni cezbediyor. Kalan 4 gol, benim için tam anlamıyla takıntı haline geldi" ifadelerini kullandı.

Ligue 1'e dönmeye hazır olduğunu kaydeden Cisse, "Para almadan oynamaya hazırım. Bir kulüp isterse 2-3 ay oynayabilirim. Bu durum kulüp için bir risk taşımıyor. Şu anda herhangi bir kulüple ciddi görüşmem olmadı ama teklif geleceğini umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.