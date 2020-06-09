SERİE A

Dünyaca ünlü yıldız golcüye büyük şok: Tesislere alınmadı

Kulübü Brescia ile antrenmanlara çıkmayan ve Başkan Massimo Cellino’yla yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine karar verilen Mario Balotelli, bugün antrenman için tesislere geldi ancak içeri alınmadı.

Haber Merkezi İHA
Kapıdaki görevli Balotelli'nin içeriye girmesine izin vermedi.

Kapıdaki görevli Balotelli'nin içeriye girmesine izin vermedi.

Serie A ekiplerinden Brescia’da forma giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, antrenmanlara çıkmayınca Brescia Başkanı Massimo Cellino ile arasında sorunlar yaşamıştı. Bu nedenle de geçtiğimiz günlerde yönetim, Balotelli’nin sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi.

Kapıdan geri çevrildi

Bu haberlerin ardından 29 yaşındaki oyuncu, bugün Brescia antrenmanına katılmak üzere tesislere geldi ancak kapıdaki kulüp çalışanıyla konuşan Balotelli, içeri alınmadı. Golcü futbolcu, tesislerden ayrıldığı esnada basın mensuplarına, "Şimdi çalışmak istediğimi söyleyin" dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Brescia kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Balotelli’nin iyileştiğine dair maili dün akşam 21.30’da gönderdiğini ancak mesai saatleri dışında olduğu için gerekli iletişimin kurulamadığını belirtti.

Bu sezon Serie A'da çıktığı 19 maçta 5 gol attı.
Bu sezon Serie A'da çıktığı 19 maçta 5 gol attı.

İtalyanlar yazdı: Balotelli Galatasaray yolunda
İtalyanlar yazdı: Balotelli Galatasaray yolunda

Galatasaray’da Mario Balotelli sesleri yükselmeye başladı. Brescia ile yollarını ayırmayı planlayan yıldız futbolcunun Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. "Galatasaray'a daha yakın"Balotelli’nin menajeri Mino Raiola, kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli’nin Galatasaray’a daha yakın olduğu ifade edildi. Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon İtalya’da forma giymek istemediği belirtildi.Balotelli isyan etti, ırkçılık yapan taraftarlara topu fırlattıAslan’ın gözü Belhanda’da

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