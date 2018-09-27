Emre Çolak siftah yaptı

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 4. haftasında Al Ittihad ile Al Wahda takımları arasında oynanan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Al Wahda’da Galatasaray’ın eski futbolcusu Emre Çolak ile Fenerbahçe’nin eski golcüsü Fernandao’da da forma giydi.

Emre ile Fernandao, mücadeleye ilk 11 başladı. Emre ayrıca müsabakanın 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarısı Al Ittihad’ın 2-1 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın 90 dakikası ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Emre Çolak 85’te yerini Ali Al-Nemer’e bırakırken, Fernandao ise 90 dakika forma giydi.