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Emre Mor golle döndü! İşte Emre Mor'un attığı gol

Emre Mor'dan muhteşem geri dönüş: Usta işi bir gole imza attı

İspanya Kral Kupası 1. turunda Celta Vigo, 4. lig takımı Llanera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkarken, sakatlığı sona eren Emre Mor 6 hafta sonra gol ve asistle sahalara döndü. Llanera-Celta Vigo maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Attığı gol sonrası takım arkadaşları Emre Mor'u tebrik etti.

Attığı gol sonrası takım arkadaşları Emre Mor'u tebrik etti.

Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre Mor, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu. Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Mücadelede bir de asist yapan Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.

Celta Vigo'da forma giyen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı.

Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), Emre Mor (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.

Celta, Kral Kupası'nda 2. tura çıktı.

Llanera-Celta Vigo maç özeti;


Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan
Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan

Ligue 1'in 15. haftasına lider giren Lille, Gaston-Gerard Stadı'nda Dijon'un konuğu oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan Lille, Zeki Çelik'in pasında Yusuf Yazıcı'nın ağları sarsmasıyla 18. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Lille, 90+3. dakikada Timothy Weah'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.Golde payı olan milli oyuncular 84. dakikaya kadar sahada kalırken, Zeki'nin yerine Tiago Djalo, Yusuf'un yerine ise Isaac Lihadji oyuna girdi. Burak Yılmaz ise 58. dakikada Jonathan David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu.Lille, bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.Dijon-Lille maç özetini izlemek için tıklayınAvrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte milli futbolcularımızın rakipleri

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