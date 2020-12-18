Enes Ünal ilk golünü attı, Getafe Kral Kupası'nda turladı (ÖZET)

Bask bölgesinin takımı olan Anaitasuna'nın sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı ev sahibi takım 55. dakikada Markel Eskurtza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Getafe'de yedek başlayan ve 67. dakikada oyuna giren Enes Ünal, 73. dakikada takımının beraberlik golünü attı. Getafe'nin galibiyet golünü, uzatmaların oynandığı 94. dakikada penaltıdan Angel Rodriguez kaydetti.

Enes Ünal ilk golünü attı

4. lig takımına karşı kazanmakta zorlanan Getafe, kupada üst tura çıktı. Getafe'de ilk sezonunu geçiren ve La Liga'da geride kalan 13 haftada kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan Enes, bu sezonki ilk golünü bu akşamki Kral Kupası maçında attı.

Emre Mor'dan muhteşem geri dönüş: Usta işi bir gole imza attı Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre Mor, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu. Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Mücadelede bir de asist yapan Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.Celta Vigo'da forma giyen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı.Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), Emre Mor (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.Celta, Kral Kupası'nda 2. tura çıktı.Llanera-Celta Vigo maç özeti;Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan

Anaitasuna-Getafe maçının özetini ve Enes Ünal'ın golünü izle