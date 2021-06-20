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EURO 2020'de büyük hüsran: Sıfır çektik

A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı puansız tamamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EURO 2020de büyük hüsran: Sıfır çektik
Milliler Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele İsviçre'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İsviçre'nin gollerini 6. dakikada Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Shaqiri attı.

Millilerin tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İrfan'ın bu golü ay-yıldızlı ekibimizin turnuvadaki tek golü oldu.

İlk maçta İtalya'ya 3-0, ikinci maçta da Galler'e 2-0 mağlup olan Şenol Güneş'in öğrencileri, İsviçre karşısında alınan bu yenilginin ardından grubunu puan alamadan son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

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