EURO 2020'de büyük hüsran: Sıfır çektik

Dünya

Portekizli eski Bakan Macaes: İslam bizim parçamız

Portekiz'in eski AB Bakanı Bruno Macaes, İslam'ın Avrupa tarihi ve kültürünün bir parçası olduğunu söyledi. Macaes, "İslam yabancı bir din değil. İslam bizim bir parçamız ve Avrupa'da çeşitliliği ve canlılığı sağlayabilir. Buna ihtiyacımız var" dedi.