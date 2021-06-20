EURO 2020'de büyük hüsran: Sıfır çektik

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele İsviçre'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İsviçre'nin gollerini 6. dakikada Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Shaqiri attı.
Millilerin tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İrfan'ın bu golü ay-yıldızlı ekibimizin turnuvadaki tek golü oldu.
İlk maçta İtalya'ya 3-0, ikinci maçta da Galler'e 2-0 mağlup olan Şenol Güneş'in öğrencileri, İsviçre karşısında alınan bu yenilginin ardından grubunu puan alamadan son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.
Sıfır puan, -7 averaj #EURO2020 pic.twitter.com/2ClzSL2maa
Sıfır puan, -7 averaj #EURO2020 pic.twitter.com/2ClzSL2maa— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 20, 2021