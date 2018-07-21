Fabri transferinin perde arkasında Sambade var

Beşiktaş'ta Fabri'nin Fulham'a transferi an meselesi. Siyah beyazlıların bu transferden 6 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Peki Fabri'nin İngiliz ekibinin transfer gündemine gelmesine neden olan isim kim? Siyah beyazlılardan geçtiğimiz sezon ayrılan İspanyol kaleci antrenörü Sambade oyuncunun bonservisinin alınmasında etkili rol oynadı.

Sambade, Fabri'nin Deportivo'dan Beşiktaş'a transferinde de etkili rol oynamıştı.

Fabri, Beşiktaş'ta forma giydiği iki sezonda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda da etkili bir performans göstermiş ve takımının grubundan lider çıkmasında etkili olmuştu.