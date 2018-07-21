SÜPER LİG

Fabri transferinin perde arkasında Sambade var

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri'nin Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transferinin perde arkasındaki isim ortaya çıktı. Siyah beyazlılardan geçtiğimiz sezon ayrılan İspanyol kaleci antrenörü Sambade oyuncunun bonservisinin alınmasında etkili rol oynadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fabri, Beşiktaş'ta 2 sezon forma giydi. İspanyol kaleci bonservis bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Fabri, Beşiktaş'ta 2 sezon forma giydi. İspanyol kaleci bonservis bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Beşiktaş'ta Fabri'nin Fulham'a transferi an meselesi. Siyah beyazlıların bu transferden 6 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Peki Fabri'nin İngiliz ekibinin transfer gündemine gelmesine neden olan isim kim? Siyah beyazlılardan geçtiğimiz sezon ayrılan İspanyol kaleci antrenörü Sambade oyuncunun bonservisinin alınmasında etkili rol oynadı.

Sambade, Fabri'nin Deportivo'dan Beşiktaş'a transferinde de etkili rol oynamıştı.

Sambade, Fulham'da kaleci antrenörlüğü görevini üstleniyor.
Sambade, Fulham'da kaleci antrenörlüğü görevini üstleniyor.

Fabri, Beşiktaş'ta forma giydiği iki sezonda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda da etkili bir performans göstermiş ve takımının grubundan lider çıkmasında etkili olmuştu.

Fabri'den müthiş kurtarış
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Fabri'den müthiş kurtarış

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e konuk olan temsilcimiz Beşiktaş'ta Fabri maçın 30. dakikasında harika bir kurtarışa imza attı. İşte Fabri'nin müthiş refleksi.


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