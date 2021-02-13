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Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
​Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

Süper Lig'im 25. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

İlk 11'ler

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mesut Özil, Osayi, Valencia, Thiam.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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