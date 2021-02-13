Fenerbahçe liderlik koltuğunu geri aldı

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mame Thiam ve 53. dakikada Enner Valencia attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 67. dakikada Fabio Borini kaydetti. Ayrıca mücadelenin 75. dakikasında Karagümrük'ün Bertolacci ile bulduğu gol, VAR kararı sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 51'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Karagümrük ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

Mesut Özil ilk kez 11'de başladı

Fenerbahçe’de Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına 11’de başladı. Fatih Karagümrük ile mücadele eden Fenerbahçe’de Mesut Özil takıma dahil olduğundan bu yana ilk kez 11’de görevlendirildi. Teknik direktör Erol Bulut’un ligde Hatayspor ve Galatasaray ile ZTK’da Başakşehir ile oynanan maçlarda yedek soyundurduğu Mesut Özil, Karagümrük maçında ilk 11’de yer aldı.

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Karagümrük, ligin ikinci yarısında ilk golünü yedi

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe’yi Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk eden Karagümrük, mücadelenin 19. dakikasında 1-0 geriye düştü. Bu gol aynı zamanda Karagümrük’ün ligin ikinci yarısında kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

İkinci yarıya Malatya deplasmanında başlayan ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, bir sonraki haftada iç sahada Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etmişti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanından 1-0’lık sonuçla 3 puanla ayrılan Karagümrük, bu 3 maçta 7 puan toplarken kalesinde gol görmemişti. Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 19. dakikada yediği golle, ligin ikinci yarısında kalesinde ilk golü görmüş oldu.

Kemal Ademi eski takımına karşı

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Süper Lig’de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde Kemal Ademi eski takımına karşı forma giyiyor. Sezon başında Fenerbahçe’ye katılan Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük’e kiralanmıştı.