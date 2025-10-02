Fenerbahçe Beko EuroLeague sezonuna galibiyetle başladı

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Paris Basketball’u 96-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.
İlk periyoda etkili başlayarak 25-19 önde tamamlayan sarı-lacivertliler ilk yarıda 14 sayıya kadar çıkardığı farkı koruyamadı, ancak soyunma odasına 3 sayı farkla 43-40 önde gitti.
Fenerbahçe, İlk bölümü karşılıklı sayılarla dengeli başlayan 3’üncü periyodun sonunda iyi savunmayla rakibin hücumlarını durdurmayı başardı. Periyod sonunda Melli’nin art arda bulduğu 3 sayılık atışlarla Fenerbahçe Beko bu çeyreği de 70-59 önde bitirdi. Son periyotta etkili olan sarı-lacivertliler maçtan 96-77 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi rakip takımdan Hifi olurken, Fenerbahçe Beko’da maçın oyuncusu olan Hall 22, Tucker ise 20 sayı üretti.