Fenerbahçe büyük bir tehlike atlattı: Gelseydi sadece para alacaktı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında taraftarların ısrarla alınmasını istediği ve yönetimin İstanbul'a kadar getirdiği İngiliz futbolcu Jack Wilshere, kararını West Ham United'dan yana kullanmış ve sarı lacivertlilere transferi gerçekleşmemişti.

O dönem sakatlıkları şüphe uyandıran ve bu sebeple transferine onay verilmeyen oyuncu, İngiltere'de kabusu yaşamaya devam ediyor. Yetenekli oyuncu, West Ham United'a imza attığından bu yana sadece 16 maçta oynayabildi. (712 dakika)

Bu maçlarda Wilshere 1 gol attı ve 1 asist yapabildi.

Sakatlıkları sebebiyle Arsenal'den ayrılan futbolcunun West Ham United'daki kariyerinin de uzun sürmeyeceği belirtiliyor.