Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında 1999 yılından beri yenilmediği Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Donk, 80. dakikada penaltıdan Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 21. dakikada penaltıdan Kruse attı.

Bu maç öncesinde Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile 23 kez mücadele etmişti. Sarı-kırmızılılar, 20’si lig, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy’de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenilgi alıp, 8 kez de berabere kalmıştı. Galatasaray böylece rakibini 23 maç sonra yenmeyi başardı.

Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın 66’ncı dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Onyekuru’nun pozisyonunda hakem Umut Meler’e itirazlar ederek sahaya girdi. Yanal itirazlarını sürdürürken elleriyle de tepki gösterdi. Yardımcılarını da dinleyen Umut Meler, Yanal’a direkt kırmızı kart gösterdi. Öte yandan yardımcı antrenör Volkan Kazak da sarı kart gördü.

Tolgay ıslıklandı

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Tolgay Arslan, oyundan alınırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Müsabakanın 60. dakikasında yerini Deniz Türüç’e bırakan Arslan’a sarı-lacivertli taraftarlar ıslıkla tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal ise tribünlere dönüp oyuncusunu alkışladı.

Derbide kartlar havada uçuştu

Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yaptı.

Karşılaşmada kartlar havada uçuştu. Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal ile Deniz Türünç kırmızı kart görürken, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Volkan Kazak (Yardımcı antrenör) sarı kart gördü. Galatasaray’da ise Younes Belhanda kırmızı kart, Teknik Direktör Fatih Terim, Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Ryan Donk, Mariano sarı kart ile cezalandırıldı.

00:00 dk 23 Şubat 2020 Yeni Şafak Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'u istifaya çağırdı Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonunda tribünler futbolculara tepki gösterirken hem teknik direktör Ersun Yanal'ı hem de Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fatih Terim’in Ersun Yanal’a karşı 5. galibiyeti

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi aynı zamanda iki takımın teknik adamlarının da rekabetine sahne oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynanan müsabaka ise 13. kez karşı karşıya gelmiş oldu. İki takım çalıştırıcısı ilk olarak 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) mücadelesinde rakip oldu. Bu karşılaşmayı Terim’in öğrencileri 2-0 kazandı.

Bu derbi ile birlikte Fatih Terim, Ersun Yanal’a karşı galibiyet sayısını 5’e çıkardı. Yanal’ın takımları ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. İki teknik adam derbilerde ise 4. kez karşılaştı. Bu maçlarda Ersun Yanal’ın galibiyeti bulunmaz, Fatih Terim 2. galibiyetini elde etti. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

00:00 dk 24 Şubat 2020 AA Fatih Terim bunu ilk kez yaptı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu. Terim, 'Hayatımımda ilk defa oyuncularıma birer de ev ödevi verdim. Derslerine iyi çalışmışlar' dedi.



