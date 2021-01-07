Fenerbahçe Mesut oldu

Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona doğru yaklaştı. Sarı-lacivertliler 32 yaşındaki yıldız oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Mesut Özil’in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak yıldız oyuncu yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak. Mesut Özil konusunda tüm ekonomik şartlar masaya yatırıldı, anlaşmaya varılmak üzere. Arsenal’e bonservis bedeli ödenmeyecek, Türk asıllı Alman futbolcu, alacaklarına karşılık Arsenal’den bonservisini alacak. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bonservisiyle birlikte İstanbul’a gelecek.

Mesut Özil’in yıllık ücreti sponsorlar tarafından karşılanacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun eşinin de İstanbul’da yaşamak istemesi de bu transferde önemli rol oynamıştı. Mesut Özil daha önce İstanbul’da ev almıştı. Gurbetçi yıldız için ABD, MLS takımlarından DC United da ciddi bir şekilde ilgileniyordu.

Tecrübli futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlamıştı, ancak Mesut Özil hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United’ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Yıldız oyuncu, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle cazip teklifi kabul etmeyerek rotasını İstanbul’a çevirdi.