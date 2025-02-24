Fenerbahçe taraftarı derbi için yola çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.