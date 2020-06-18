Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Yıldız futbolcu sözleşmesini feshetti

Yıldız futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, sezon başında yaptığı anlaşmada, Max Kruse’ye yıllık 2.5 milyon eurodan imza attırmış ve 1.5 milyon euro da imza parası ödemişti. 32 yaşındaki oyuncu, sezon başında etkili bir performans göstermiş ve övgü almıştı. Ancak daha sonra yaşadığı düşüşle eleştirilerin odağında yer alan Kruse, sarı-lacivertli forma altında toplam 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Max Kruse Hakkında Bilgilendirme



🔗 https://t.co/u6sG1D7XXk pic.twitter.com/7LJC82Dpo5 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2020