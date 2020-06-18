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Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Yıldız futbolcu sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Max Kruse bu sezon 23 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistle oynadı.

Max Kruse bu sezon 23 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistle oynadı.

Fotoğraf: IHA

Yıldız futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

  • Fenerbahçe, sezon başında yaptığı anlaşmada, Max Kruse’ye yıllık 2.5 milyon eurodan imza attırmış ve 1.5 milyon euro da imza parası ödemişti. 32 yaşındaki oyuncu, sezon başında etkili bir performans göstermiş ve övgü almıştı. Ancak daha sonra yaşadığı düşüşle eleştirilerin odağında yer alan Kruse, sarı-lacivertli forma altında toplam 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe kampta nargile içen Kruse'yi gönderiyor
Fenerbahçe kampta nargile içen Kruse'yi gönderiyor

Fenerbahçe’de şok gelişme. Yönetim, Alman yıldız Max Kruse’yi gönderme kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, 26 Mayıs tarihinde Riva’da kampa girmiş ve 6 Haziran tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürmüştü. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte kampta kalan Alman oyuncunun Riva kampı sırasında disiplinsiz davranışlar bulunduğu öğrenildi.Max Kruse’nin, kamp sırasında nargile içtiği ve tesislerdeki alarm sisteminin devreye girmesiyle takım içinde huzursuzluğa yol açtığı bildirildi. Bu gelişme üzerine yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı.Max Kruse'den veda sinyaliAlman ekibi Werder Bremen ile sözleşmesi bittikten sonra sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve sezon sonunda yolları ayırma iddiaları gündeme gelmişti. Alman yıldız da koronavis salgını sürecinde yaptığı açıklamalarda ülkesi Almanya’ya dönüş sinyali vermişti.Fenerbahçe, sezon başında yaptığı anlaşmada, Max Kruse’ye yıllık 2.5 milyon eurodan imza attırmış ve 1.5 milyon euro da imza parası ödemişti. 32 yaşındaki oyuncu, sezon başında etkili bir performans göstermiş ve övgü almıştı. Ancak daha sonra yaşadığı düşüşle eleştirilerin odağında yer alan Kruse, sarı-lacivertli forma altında toplam 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.Max Kruse: &quot;Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?&quot;https://t.co/huxd51LReA&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 15, 2020

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