Fenerbahçe'den ABD'ye bir yıldız daha

Sahra Genç, gelecek haftadan itibaren eğitim ve spor yaşamını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürecek.

Bilecik doğumlu olan 1.92 boyundaki oyuncunun basketbola başlama hikayesi ise bir hayli ilginç. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, doğduğu şehirden İstanbul’a getirilen Sahra Genç, öncelikle voleybola yönelir. Sarı-lacivertlilerin öncelikli amacı, sporcuyu yetiştirip, uzun yıllar forma vermektir ancak sporcunun asıl tutkusu basketboladır. Uzun boyu, güçlü fiziği ve fundamental bilgisi ile kısa sürede fark yaratan oyuncu, sarı-lacivertli altyapı antrenörleri ile birlikte ekstra çalışmalar yaparak kendisini çok kısa bir sürede, gözle görülür bir şekilde geliştirir.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe Koleji’nde süre almaya başlayan oyuncu, takip eden 4 sezonda Fenerbahçe Koleji ve Fenerbahçe altyapı takımlarının formasını giyerek birçok organizasyonda süre aldı ve hem oynadığı süreleri hem de aldığı sorumlulukları yukarıya çekerek yetenek avcılarının radarına girmeyi başardı.

İdolü Nevriye Yılmaz, hedefi WNBA

WNBA maçlarını izleyerek büyüdüğünü ve kendisine Türk kadın basketbolunun efsane ismi Nevriye Yılmaz’ı örnek aldığını söyleyen Sahra Genç, “Bir gün ben de orada olarak ülkemi temsil edeceğim” diyerek WNBA hedefinin altını çizdi. ABD’nin Arizona eyaletinin en gözde liselerinden birisi olan Bella Vista College Preparatory School’un burs teklifi kabul eden Sahra Genç, bundan sadece 1 hafta sonra ise üniversite bursu elde etti. Genç yıldız adayı böylelikle, elde ettiği 400.000 dolarlık spor bursu ile gelecek 6 sezon boyunca ABD’de eğitim ve spor yaşamını sürdürecek.

Yaklaşık 400,000 dolar değerinde bursa layık görülen Sahra Genç, lise hayatından sonra ise ABD’nin New York şehrinde bulunan Long Island Üniversitesi’nde eğitim yaşamını sürdürmeyi planlıyor. 1965 yılında kurulan kolejin ayrıca, NCAA Division 1’de (1. Klasman) mücadele eden LIU Brooklyn Blackbird basketbol takımı bulunuyor. Oyuncu, diğer kolejlerin de teklifini değerlendirdikten sonra tercihini yapacak.

"Ay-Yıldızlı Bayrağımızı Gururla Dalgalandırmak İstiyorum"

Burs süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan başarılı sporcu, “Fenerbahçe ile unutulmaz 5 sezon geçirdim. Bu ailede öğrendiklerim ve kazandığım deneyimler benim için paha biçilemezdi ancak bugünden itibaren benim için yeni bir macera başlıyor. Kendime ABD hedefi koyduğum günden bu yana başta ailem olmak üzere, her anımda yanımda olan ve bana burs kapısını ardına kadar açan Play Sports Abroad (PSA) Danışmanlık ekibine çok teşekkür ediyorum. 6 yıl boyunca ABD’de eğitim ve spor yaşamımı sürdüreceğim. Lise yaşamımdan sonra ise, kendi adıma en doğru kolej tercihini yapmayı arzu ediyorum. En önemli hedefim, bir yandan kendimi geliştirirken, diğer yandan elde edeceğim başarılar ile ülkemizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etmek olacak” diye konuştu.