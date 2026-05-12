Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldız sezon bitmeden ayrıldı

Fenerbahçeli yıldız sezon bitmeden ayrıldı

16:1312/05/2026, mardi
G: 12/05/2026, mardi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de sezonun son haftasına girilirken Fenerbahçe'de yıldız isim, teknik heyetten izin alarak ülkesine gitti.

Fenerbahçe’de son haftalarda eleştirilerin odağında yer alan Ederson, sezonu erken kapattı. Brezilyalı kalecinin teknik heyetten izin alarak ülkesine gittiği öğrenildi.

Çaykur Rizespor ve Galatasaray karşılaşmalarının ardından performansı nedeniyle hedef tahtasına konan deneyimli file bekçisi, derbide gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı.

Cezası nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan Ederson’un, teknik heyetten özel izin talep ettiği ve bu isteğin kabul edilmesi sonrası Brezilya’ya döndüğü belirtildi.

Deneyimli kalecinin, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüreceği ifade edildi.




#Fenerbahçe
#Ederson
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman 2026 KPSS lise sınav tarihi