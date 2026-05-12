Fenerbahçeli yıldız sezon bitmeden ayrıldı

Süper Lig'de sezonun son haftasına girilirken Fenerbahçe'de yıldız isim, teknik heyetten izin alarak ülkesine gitti.
Fenerbahçe’de son haftalarda eleştirilerin odağında yer alan Ederson, sezonu erken kapattı. Brezilyalı kalecinin teknik heyetten izin alarak ülkesine gittiği öğrenildi.
Çaykur Rizespor ve Galatasaray karşılaşmalarının ardından performansı nedeniyle hedef tahtasına konan deneyimli file bekçisi, derbide gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı.
Cezası nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan Ederson’un, teknik heyetten özel izin talep ettiği ve bu isteğin kabul edilmesi sonrası Brezilya’ya döndüğü belirtildi.
Deneyimli kalecinin, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüreceği ifade edildi.