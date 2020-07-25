Fenerbahçe'nin istediği Brahim Darri kimdir? TFF 1. Lig'den transfer geliyor

Gelecek sezondan itibaren yabancı sınırının düşmesiyle birlikte takımlar kadrolarının kuvvetlendirmek için harekete geçti. Her ne kadar yerli oyunculara verilen önem artsa da, yabancı oyuncularda gündemden düşmüyor. Bu isimlerden birisi de Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'te oynayan başarılı oyuncu Brahim Darri'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Peki Brahim Darri kimdir ve kaç yaşında?

Brahim Darri kimdir? Brahim Darri nereli? Brahim Darri kaç yaşında?

Fas asıllı Brahim Darri 14 Eylül 1994 yılında Hollanda'da doğdu. 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra 12 Temmuz 2019 yılında NEC Nijmegen'den bedelsiz bir şekilde Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Genç oyuncu Hollanda A Milli Takımı forması giymezken, alt yaş gruplarında oynadı.

Brahim Darri hangi bölgede oynuyor?

Brahim Darri hücum bölgesinin birçok mevkisinde forma giyebiliyor. Asıl mevkisi sol kanat olan oyuncu, aynı zaman da sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Brahim Darri bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla ligde 30 maça çıkan Darri, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Brahim Darri'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Brahim Darri, Fatih Karagümrük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yani 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2021 yılında bitecek. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel bonservis değeri ise 325 bin euro.

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