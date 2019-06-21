Fernando Torres veda ediyor

İspanyol futbolcu Fernando Torres, yeşil sahalara veda ediyor. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, basın toplantısı düzenleyeceğini ve aldığı emeklilik kararının ayrıntılarını duyuracağını ifade etti.

Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan Torres, kariyerinde Liverpool, Chelsea ve Milan gibi büyük kulüplerin formalarını giydi.

Emektar yıldız, 2018 yazından beri Japonya Ligi ekiplerinden Sagan Tosu için ter döküyordu.