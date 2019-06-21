ASYA LİGLERİ

Fernando Torres veda ediyor

Kariyerini Çin'de sürdüren yıldız golcü Torres, futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Torres, iki farklı dönemde Atletico Madrid forması giydi.

Torres, iki farklı dönemde Atletico Madrid forması giydi.

Fotoğraf: JUAN MEDINA / Reuters

İspanyol futbolcu Fernando Torres, yeşil sahalara veda ediyor. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, basın toplantısı düzenleyeceğini ve aldığı emeklilik kararının ayrıntılarını duyuracağını ifade etti.

Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan Torres, kariyerinde Liverpool, Chelsea ve Milan gibi büyük kulüplerin formalarını giydi.

Emektar yıldız, 2018 yazından beri Japonya Ligi ekiplerinden Sagan Tosu için ter döküyordu.



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