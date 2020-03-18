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​​FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi

FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi

FIFA Başkanı Infantino, yeni tip koronavirüs tehdidi nedeniyle Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebinde bulunacak.

Haber Merkezi AA
EURO 2020, 2021 yılına ertelenirken; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi koronavirüs tehlikesi geçene kadar askıya alındı.

EURO 2020, 2021 yılına ertelenirken; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi koronavirüs tehlikesi geçene kadar askıya alındı.

UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) da 2020 Kupa Amerika'yı bir yıl erteleme kararının ardından İnfantino, yazılı bir açıklama yaptı.

Infantino, iyi futbol için dengeli çözümler bulmak ve tüm paydaşların çıkarlarını korumak amacıyla yarın FIFA Konseyini telekonferans ile toplantıya davet ettiğini belirtip, 24 takımın katılımıyla Çin'de düzenlenecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın, 2021 sonuna, 2022'ye veya 2023 yılına ertelenmesi teklifinde bulunacağını aktardı.

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UEFA, bugün 55 katılımcı ülke ile acil koduyla toplandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek turnuvaların son durumu tartışıldı ve önemli kararlar alındı.Telekonferans ile yapılan toplantı sonrası yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiği duyuruldu. Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını da koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya alındığı bildirildi.

  • FIFA Başkanı ayrıca, UEFA ve CONMEBOL'un kararlarının konseyde tasdik edilmesini isteyeceğini kaydetti. 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de haziran-temmuz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

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