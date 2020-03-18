​​FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi

UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) da 2020 Kupa Amerika'yı bir yıl erteleme kararının ardından İnfantino, yazılı bir açıklama yaptı.

Infantino, iyi futbol için dengeli çözümler bulmak ve tüm paydaşların çıkarlarını korumak amacıyla yarın FIFA Konseyini telekonferans ile toplantıya davet ettiğini belirtip, 24 takımın katılımıyla Çin'de düzenlenecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın, 2021 sonuna, 2022'ye veya 2023 yılına ertelenmesi teklifinde bulunacağını aktardı.

Avrupa futboluna koronavirüs darbesi: Dev organizasyonlar ertelendi UEFA, bugün 55 katılımcı ülke ile acil koduyla toplandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek turnuvaların son durumu tartışıldı ve önemli kararlar alındı.Telekonferans ile yapılan toplantı sonrası yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiği duyuruldu. Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını da koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya alındığı bildirildi.