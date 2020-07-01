Forbes Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü olduğunu açıkladı: Fenerbahçe Mesut Özil'i alamaz
Forbes açıkladı: Fenerbahçe Avrupa'nın en borçlu kaçıncı kulübü oldu?
Ekonomi dergisi Forbes, Fenerbahçe ile ilgili bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemeyi açıklayan Forbes, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü olduğunu belirtti. Ayrıca yapılan incelemede, Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' bağış kampanyasına da değinilirken, 1 milyon SMS toplansa bile Mesut Özil'in 1 aylık maaşının karşılanamayacağı yazıldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ekonomi dergisi Forbes, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin Avrupa’nın en borçlu 6. kulübü olduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde genel olarak hem kulübün maddi durumunun kötü olduğundan hem de kariyeri sona yaklaşan oyuncuların transfer edildiğinden söz edildi. Ayrıca 'Fener Ol' bağış kampanyasının da incelendiği yazıda, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mesut Özil'in bu kampanya ile transfer edilemeyeceği yazıldı.
Sarı-lacivertliler için, "Para kaybetmeye devam ediyor ve kariyerinin son dönemindeki ünlü oyuncuları transfer etme alışkanlığından da vazgeçmediler” ifadeleri kullanırken; Nani, Robin van Persie, Valbuena, Skrtel ve birçok oyuncunun kulüpten yüksek maaşlar aldığı belirtildi.
Fenerbahçe Mesut Özil'i transfer edemez
İncelemede Fenerbahçe’nin 370 milyon dolarlık bir borcu olduğu ve koronavirüs sürecinden dolayı taraftarlardan SMS yoluyla para talep edildiği belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe’nin çok istediği Mesut Özil transferi için de 1 milyon SMS gönderilse de oyuncunun 1 aylık maaşını karşılanamayacağı yazıldı.
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