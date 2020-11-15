Formula-1 sürprizle başladı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix’sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point’in pilotu Lance Stroll oldu. 9 yıl sonra Türkiye’ye geri dönen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll, 1:47.765’lik derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı. İkinci sırada Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:48.055’lik derecesiyle yer alırken, Racing Point’in diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise 1:49.321’lik derecesiyle üçüncü sırayı elde etti. Kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 6. oldu. Bu sezon 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul’da devam ettiremedi. Türkiye Grand Prix’si bugün saat 13.10’da başlayacak.

Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptı Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Bugün sıralama turlarının yapılacağı organizasyonda yarış yarın gerçekleştirilecek.Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan kattı.'SoloTürk', bugünkü sıralama turları öncesinde pistin üzerinde selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/xBF1hP97Rc— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 F1 aracı Avrasya Tüneli'ni inletti

2 KEZ KIRMIZI BAYRAK KARARI ÇIKTI

Yoğun yağmur yağışıyla başlayan ilk sıralama turunda pilotlar büyük zorluk çekti. FIA Yarış Kontrol, turun bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayrak kararı verirken, yağmurun durması ve temizlik işlemlerinin ardından sıralama turu yerden devam etti. Sonrasında Haas pilotu Romain Grosjean’in ilk virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucu FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala bir kez daha kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean’in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti. McLaren takımından Lando Norris ile Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.

00:35 dk 13 Kasım 2020 DHA Vali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçtiği görüntüleri paylaştı: Ses ve görüntü harika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaştığı görüntülerde, ''İlk kez... İki kıta arasında, denizin altından; Avrasya Tüneli'nden geçiş... Ses ve görüntü harika..'' ifadelerini kullandı.

STROLL: KALBİMLE MÜCADELE ETTİM

Lance Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Kalbimle mücadele ettim. Son turumda arabamın kontrolünü elime aldığımı hissettim ve pole pozisyonunu aldım. Muhteşem hissediyorum. Benim için çok özel bir an” ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü kulağı Türkiye’de olacak