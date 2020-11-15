Formula-1 sürprizle başladı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix’sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point’in pilotu Lance Stroll oldu. 9 yıl sonra Türkiye’ye geri dönen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll, 1:47.765’lik derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı. İkinci sırada Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:48.055’lik derecesiyle yer alırken, Racing Point’in diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise 1:49.321’lik derecesiyle üçüncü sırayı elde etti. Kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 6. oldu. Bu sezon 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul’da devam ettiremedi. Türkiye Grand Prix’si bugün saat 13.10’da başlayacak.
2 KEZ KIRMIZI BAYRAK KARARI ÇIKTI
- Yoğun yağmur yağışıyla başlayan ilk sıralama turunda pilotlar büyük zorluk çekti. FIA Yarış Kontrol, turun bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayrak kararı verirken, yağmurun durması ve temizlik işlemlerinin ardından sıralama turu yerden devam etti. Sonrasında Haas pilotu Romain Grosjean’in ilk virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucu FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala bir kez daha kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean’in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti. McLaren takımından Lando Norris ile Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.
STROLL: KALBİMLE MÜCADELE ETTİM
Lance Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Kalbimle mücadele ettim. Son turumda arabamın kontrolünü elime aldığımı hissettim ve pole pozisyonunu aldım. Muhteşem hissediyorum. Benim için çok özel bir an” ifadelerini kullandı.
Dünyanın gözü kulağı Türkiye’de olacak
- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyanın gözü kulağının bugünkü Formula 1 yarışında olacağını söyledi. Salgın dolayısıyla organizasyonda seyirci olmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Ümit ediyorum bundan sonraki süreçlerde seyirciyle birlikte daha güzellerini gerçekleştirmek nasip olur. 2 milyar insanın gözü kulağı, bu hafta sonu İstanbul’da olacak. Dünyanın incisi, göz bebeği şehrimizde bugüne kadar olduğu gibi bu hafta sonu da bu güzel organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız” dedi.
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