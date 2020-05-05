LİGUE 1

Fransız ekibinden 'tescil' tepkisi: İmza kampanyası başlattı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılmasıyla küme düşen Amiens, karara karşı imza kampanyası başlattı.

Haber Merkezi AA
Amiens Ligue 1'de 19. sırada yer alıyordu.

Amiens Ligue 1'de 19. sırada yer alıyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Amiens'in 38 maçın 28'ini oynadığı ve 'adaletsiz' bir şekilde Ligue 2'ye düşürüldüğü savunuldu.

Profesyonel Futbol Ligi'ne (LFP) kararı gözden geçirmesi çağrısı yapılarak, Ligue 1'in küme düşme olmadan gelecek sezon 22 takımla oynatılması talep edildi.

Bu hedefle imza kampanyası başlatıldığı belirtilerek, taraftarlardan kampanyaya katılmaları istendi.

İnternet üzerinden başlatılan kampanyada şimdiye kadar 6 binden fazla imza toplandı.

  • Fransa'da salgın nedeniyle sezon sonlandırılarak ve Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.


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