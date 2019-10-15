​Fransızlardan skandal ötesi pankart!
MİLLİ TAKIM

​Fransızlardan skandal ötesi pankart!

Fransızlardan skandal ötesi pankart!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız mücadele esnasında, Fransız tribünlerinde skandal bir pankart açıldı. Yaşanan arbede sonrası pankart indirildi.

Haber Merkezi Diğer
Fransız taraftarlar, Milli Takımımızın maçında skandal bir pankart açtı.

Fransız taraftarlar, Milli Takımımızın maçında skandal bir pankart açtı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.

Mücadele devam ederken provokatif bir Fransız grubu tribünlerde skandal bir pankart açtı. Maçın 86. dakikasında açılan pankartta, ülkemizin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik olarak, 'Kürt katliamını durdurun' yazıyordu. Bilindiği üzere Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılmıştı.

Fransızların skandal ötesi pankartı
Fransızların skandal ötesi pankartı

Skandal pankart açıldıktan birkaç saniye sonra çevredeki kişilerin müdahalesiyle indirildi.

L'Equipe'te yer alan haberde arbede yaşandığı ve polis tarafından durumun hemen kontrol altına alındığı ifade edildi.

  • Konuyla ilgili olarak Fransa cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, UEFA'dan bir ceza gelip gelmeyeceği de netlik kazanmadı.


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