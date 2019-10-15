​Fransızlardan skandal ötesi pankart!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.

Mücadele devam ederken provokatif bir Fransız grubu tribünlerde skandal bir pankart açtı. Maçın 86. dakikasında açılan pankartta, ülkemizin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik olarak, 'Kürt katliamını durdurun' yazıyordu. Bilindiği üzere Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılmıştı.

Skandal pankart açıldıktan birkaç saniye sonra çevredeki kişilerin müdahalesiyle indirildi.

L'Equipe'te yer alan haberde arbede yaşandığı ve polis tarafından durumun hemen kontrol altına alındığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Fransa cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, UEFA'dan bir ceza gelip gelmeyeceği de netlik kazanmadı.

📌Fransa-Türkiye maçı, asker selamımızı gösteremeyen Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.



👉​Foot Mercato: Fransa, Türkiye'yi yenmeyi başaramadı.

👉L'Equipe: Türkiye Fransa'yı tuttu.

👉Le Parisien: EURO 2020 bileti için beklemek zorundayız.https://t.co/PmXPahhR5u — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019



