Galatasaray’da şampiyonluk kutlamasının tarihi değişti

18:56 11/05/2026, Pazartesi
Galatasaray taraftarıyla birlikte 26. şampiyonluğunu cuma günü kutlayacak.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler kutlamalara çevrildi. Sarı-kırmızılı kulüp, çarşamba günü yapmayı planladığı organizasyonu ileri bir tarihe erteledi.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının cuma günü RAMS Park’ta yapılmasına karar verildi. Daha önce çarşamba günü planlanan organizasyonun, hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen Serhan Türk’ün aktardığı bilgilere göre kutlama programı da netleşti. Buna göre sanatçı performansları yer almayacak.

Planlanan programa göre takım, öğle saatlerinde Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek. Saat 18.00’de stadyumdaki kutlama programı başlayacak.

Futbolcuların sahneye çıkışı ise saat 19.05’te DJ Suat Ateşdağlı performansı eşliğinde gerçekleşecek. Oyuncuların, kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacağı belirtildi.

Kutlamalarda kupa töreninin ardından organizasyonun saat 22.00’de sona ermesi planlanıyor.




