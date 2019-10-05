Galatasaraylı Mariano'dan Ayite'ye yumruk

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Gençlerbirliği Ankara'da Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin 29. dakikasında sarı-kırmızılı oyuncu Mariano, bir pozisyon sonrasında Ayite'nin sırtına yumruk attı.

Topu kontrol eden Ayite, Mariano'dan sıyrılmaya çalıştı. Arkası Mariano'ya dönük olan oyuncu topu kurtarmaya çalıştığı anda sarı-kırmızılı oyuncu, Ayite'nin sırtına yumruk attı.

Pozisyonu direkt cepheden gören hakem Halil Umut Meler, Gençlerbirliği'nin kırmızı kart itirazlarına rağmen, Brezilyalı oyuncuya sarı kart gösterdi.

Mariano, milli aranın ardından oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

2 oyuncu sarı kart sınırında

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde Mariano, Ömer Bayram ve Marcao sarı kart sınırında bulunuyordu. Mariano gördüğü kart ile Sivasspor maçında oynayamayacak. Ayrıca sarı kırmızılılarda 3sarı kartı bulunan Ömer Bayram ve Marcao bir sarı kart daha görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.

Kural kitabında ne diyor?

Kural kitabında yazılana göre direkt kırmızı kart verilecek durumlar şu şekilde;

"Şiddetli hareket, ısırmak veya başka bir kişiye tükürmek, saldırgan hakaret niteliğinde veya küfürbaz davranışlarda bulunma."

Hakem Halil Umut Meler'in sarı kartı sonrasında eski hakem Deniz Çoban'ın tepkisi;

Sarı kart göstermemiş olsa “Görmedi!” diyeceğim...



Görmüş ama sarı kart gösteriyor😳 — Deniz Çoban (@denizcoban_) October 5, 2019

FIFA kokartlı eski kadın hakem Seçim Demirel: