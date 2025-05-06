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Gaziantep FK Alanyaspor'a hazırlanıyor

Gaziantep FK Alanyaspor'a hazırlanıyor

14:586/05/2025, Salı
AA
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Selçuk İnan idmanda futbolculara bir konuşma yaptı.
Selçuk İnan idmanda futbolculara bir konuşma yaptı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.


Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı.


Kırmızı-siyahlı ekip, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.





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