Geleneksel Oyunlar Tırı Malatya’da çocuklarla buluşacak

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" 19-20 Mayıs 2025 tarihlerinde Malatya’da vatandaşlarla buluşacak. Etkinlik, geçmişin köklü spor kültürünü bugünün çocuklarına tanıtmayı ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Federasyonun 1996 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan tır, geleneksel spor ve oyunların tanıtımına katkı sağlarken, bu yıl Mas Güreşi, Mangala, Onikitaş, Halat Çekme ve Eğir (Çevgan) gibi yeni branşlarla zenginleştirildi. Türkiye turuna 2 Mayıs 2025’te Ankara’dan başlayan tır, başta deprem bölgesindeki iller olmak üzere 81 ili ziyaret etmeyi amaçlıyor.

Tır içerisinde Mas Güreşi, Mangala, Onikitaş, Halat Çekme, Çemberbaz, Kale Oyunu, Çuval Yarışı, Aşık Oyunu, Çember Çevirme gibi oyunların yanı sıra masal anlatımı, kukla gösterisi, yüz boyama etkinlikleri ve VR deneyim alanları da yer alıyor. Etkinliklerde ayrıca geleneksel el sanatları ve yöresel tatlar da katılımcılarla buluşturuluyor.

19 Mayıs’da Malatya Park AVM önünde olacak olan tır 20 Mayıs’da ise Teknokent Konteyner Kentte çocuklarla buluşacak.