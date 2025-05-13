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Geleneksel Oyunlar Tırı Malatya’da çocuklarla buluşacak

Geleneksel Oyunlar Tırı Malatya’da çocuklarla buluşacak

16:3313/05/2025, Tuesday
IHA
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Geleneksel Oyunlar Tırı Malatya’da çocuklarla buluşacak
Geleneksel Oyunlar Tırı Malatya’da çocuklarla buluşacak

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun kültürel mirası yaşatmak amacıyla Türkiye turuna çıkardığı Geleneksel Oyunlar Tırı, 19-20 Mayıs tarihlerinde Malatya’da çocuklarla ve gençlerle buluşacak.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" 19-20 Mayıs 2025 tarihlerinde Malatya’da vatandaşlarla buluşacak. Etkinlik, geçmişin köklü spor kültürünü bugünün çocuklarına tanıtmayı ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Federasyonun 1996 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan tır, geleneksel spor ve oyunların tanıtımına katkı sağlarken, bu yıl Mas Güreşi, Mangala, Onikitaş, Halat Çekme ve Eğir (Çevgan) gibi yeni branşlarla zenginleştirildi. Türkiye turuna 2 Mayıs 2025’te Ankara’dan başlayan tır, başta deprem bölgesindeki iller olmak üzere 81 ili ziyaret etmeyi amaçlıyor.

Tır içerisinde Mas Güreşi, Mangala, Onikitaş, Halat Çekme, Çemberbaz, Kale Oyunu, Çuval Yarışı, Aşık Oyunu, Çember Çevirme gibi oyunların yanı sıra masal anlatımı, kukla gösterisi, yüz boyama etkinlikleri ve VR deneyim alanları da yer alıyor. Etkinliklerde ayrıca geleneksel el sanatları ve yöresel tatlar da katılımcılarla buluşturuluyor.

19 Mayıs’da Malatya Park AVM önünde olacak olan tır 20 Mayıs’da ise Teknokent Konteyner Kentte çocuklarla buluşacak.

Geleneksel sporlara olan ilgiyi artırmayı ve her yaştan bireyi bu kültürle tanıştırmayı amaçlayan etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

#Geleneksel Oyunlar Tırı
#Malatya
#Geleneksel Oyunlar
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