Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gençlerbirliği (GB) ve Fenerbahçe (FB) ligde 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 91 maçta Fenerbahçe 46, Gençlerbirliği 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 162 gole, Gençlerbirliği 96 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

İlk 11'ler

Gençlerbirliği:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Ozan, Deniz, Ferdi, Vedat Muriqi.

Fenerbahçe son 36 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadele 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da başlayacak ve beINSports 1'den naklen yayınlanacak.



