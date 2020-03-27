Gönülleri fethetti: Merih Demiral'dan 2 bin aileye yardım eli

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.
Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
- "Kovid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği iki bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim."
Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan @Kizilay 'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim... #HepBirlikteTürkiyeyiz#EvindeKalTürkiyem
Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan @Kizilay 'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim... #HepBirlikteTürkiyeyiz#EvindeKalTürkiyem— Merih Demiral (@Merihdemiral) 26 Mart 2020
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