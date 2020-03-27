SERİE A

Gönülleri fethetti: Merih Demiral'dan 2 bin aileye yardım eli

Milli futbolcu Merih Demiral, koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşların evde daha fazla kalması için 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Merih Demiral'ın yardımseverliği sosyal medyada büyük takdir topladı.

Merih Demiral'ın yardımseverliği sosyal medyada büyük takdir topladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

  • "Kovid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği iki bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim."

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