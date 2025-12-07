Yeni Şafak
Göztepe-Trabzonspor (CANLI)

19:027/12/2025, Pazar
Zubkov'un daha önceki Göztepe maçında rakibiyile mücadelesi.
Süper Lig’de son iki maçını kazanan Trabzonspor, bugün deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak. Zirve takibini sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe’yi geçerek ikinci sıraya yükselecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor. Son 2 haftada deplasmanda Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 3 maça taşımanın ve ikinci sıraya yükselmenin mücadelesini verecek.





Fırtına'da 7 eksik

Bordo-mavililerin Göztepe maçı kafilesinde tedavileri devam eden Savic, Rayyan Baniya ve Edin Visca ile sarı kart cezalısı durumunda bulunan Oulai, bahis cezası nedeniyle Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ile TFF listesine yazılmayan Nwakaeme yer almıyor.


İlk 11'ler belli oldu

Göztepe:
Lis, Arda, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efekan, Juan, Janderson.
Trabzonspor:
Onana, Batagov, Serdar, Mustafa, Pina, Tim, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Göztepe
