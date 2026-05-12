Göztepe Vaganova'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Olga Vaganova. Smaçör pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu Rus oyuncu Olga Vaganova ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerine Rusya ekiplerinden Uralochka-NTMK'de başlayan Olga Vaganova, son olarak yine Uralochka-NTMK forması giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Olga." denildi.