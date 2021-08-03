Spor Güreşte 2 madalya
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Güreşte 2 madalya

Olimpiyatlarda milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 130 kiloda bronz madalya kazandı. Kayaalp, üç olimpiyatta da madalya kazanarak tarihe geçti. Yasemin Adar ise kazandığı bronz madalya ile ülkemize güreşte olimpiyat madalyası getiren ilk kadın sporcu oldu. Oyunlarda 1’i altın 4’ü bronz olmak üzere 5 madalyamız oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Güreşte 2 madalya​
Rıza Kayaalp

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh’i 7-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez’e 2-0 yenilen milli güreşçimiz, bronz madalya için İranlı Amin Mirzazadeh’in karşısına çıktı. Rakibi önünde müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Rıza Kayaalp, iki devre sonunda 7-2’lik skorla mücadeleden galip ayrıldı ve olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Milli güreşçimiz, Hamit Kaplan’ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi unvanıyla spor tarihimize geçti.

Kayaalp: ÜLKEME HAYIRLI OLSUN

  • Buruk bir sevinç yaşayarak tarihe geçtiğini belirten Rıza Kayaalp, “Güreşte ikinci kez 3 olimpiyat madalyası kazanmış sporcu olarak tarihe geçmek nasip oldu ama altın madalya olmadı. Yeteneğimizi ülkemizin hizmetine sunmak bizim birinci görevimizdi. Bunu layığıyla yapabildiysek ne mutlu bize. Şimdiye kadar birçok Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. 3. kez de olimpiyat madalyasına sahip oldum. Ülkeme hayırlı olsun. Bizi destekleyen, dua eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yasemin Adar
Yasemin Adar

YASEMİN ADAR TARİH YAZDI

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy’i 1 dakika 24 saniyede tuş ederek, güreşte olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Türkiye’nin zor süreçten geçtiğini belirten Yasemin, “İnşallah az da olsa Türk milletinin yüzünü güldürmüşüzdür. 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer almak ve altın madalya kazanmak istiyorum” dedi. Güreşte gelen 2 bronz madalya ile Türkiye’nin, Tokyo 2020’deki madalya sayısı da 5’e çıktı. Milli sporcularımız, şimdiye kadar 1 altın ve 4 bronz madalya kazandı ve madalya sıralamasında 44. sırada yer aldı. Diğer yandan dün 97 kiloda mindere çıkan Cenk İldem ise son 16 turunda Bulgaristan’dan Kiril Milenov Milov’a 3-1 yenilerek elendi.

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