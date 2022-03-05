Spor Haas Rus pilotu Nikita Mazepin yollarını ayırdı
F1

Haas Rus pilotu Nikita Mazepin yollarını ayırdı

Haas, Rus pilotu Nikita Mazepin'le yollarını ayırdı Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilotu Nikita Mazepin'le yollarını ayırdığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haas Rus pilotu Nikita Mazepin yollarını ayırdı
Nikita Mazepin

Haas'ın sosyal medya hesabından Nikita Mazepin ve takımın isim sponsoru Uralkali'ye ilişkin bilgilendirme paylaşıldı.

Bilgilendirmede, Rusya merkezli Uralkali ile sponsorluk anlaşmasının sonlandırıldığı ve takımın Rus pilotu Nikita Mazepin'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Takımın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Haas Formula 1 takımı, isim sponsuru Uralkali ve Nikita Mazepin'in sözleşmelerini feshetme kararı aldı. Formula 1 topluluğunun tamamı gibi Haas, Ukrayna'nın işgali karşısında şok ve üzüntü içerisinde. Savaşın hızlı ve barışçıl bir şekilde sona ermesini umuyoruz."

Mazepin'in yerine Fitipaldi

Formula 1'de 2022 sezonun başlamasına kısa bir süre kala Haas'ın Nikita Mazepin'le yollarını ayırmasının ardından yeni pilotunu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde Haas'ın yedek pilotu Pietro Fitipaldi'yi takımın yeni pilotu olarak açıklayacağı belirtildi.

Rus pilotun kariyeri

Yarış kariyerine 2014-15 sezonunda MRF Challenge Formula 2000'de başlayan Nikita Mazepin, sonraki yıllarda farklı serilerde yarıştı. 2020'de FIA Formula 2 Şampiyonası'nda Hitech Grand Prix takımıyla mücadele eden Mazepin, şampiyonayı 162 puanla altıncı sırada tamamladı.

Ertesi yıl Haas takımıyla anlaşan ve Formula 1'e adım atan Rus pilot, 21 yarışta start alırken puan toplayamadı. Mazepin, 2021 Formula 1 sezonundaki en iyi derecesini Azerbaycan Grand Prix'sinde 14. olarak elde etti ve altı kez yarış dışı kaldı.

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