SERİE A

Hakan Çalhanoğlu-Milan görüşmeleri basına sızdı: İşte dudak uçuklatan maaş​ teklifi

Hakan Çalhanoğlu-Milan görüşmeleri basına sızdı: İşte dudak uçuklatan maaş teklifi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sona eriyor. Gösterdiği başarılı performansın ardından bir çok dünya devi milli yıldız için sıraya girmiş durumda. Milan da Hakan Çalhanoğlu'nu elinden kaçırmak istemiyor. İtalyan basını Milan ile Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin arasında geçen görüşmeyi sayfalarına taşıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun güncel bonservis değeri 23 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun güncel bonservis değeri 23 milyon euro.

Milan'da gösterdiği başarılı performansın ardından adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Birçok büyük kulüp de yıldız oyuncu kadrosuna katmak için kollarını sıvamış durumda.

İtalyan ekibi Milan, milli oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile masaya oturan Serie A ekibi, yıldız oyuncunun sözleşme şartlarını dinledi.

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu idman sahasını koltuk değnekleriyle terk etti
Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu idman sahasını koltuk değnekleriyle terk etti

La Gazzetta dello Sport'un "Milan için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre, Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Çalhanoğlu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi. Milli oyuncunun, bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun bugün ve yarın yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.Çalhanoğlu'nun, Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.Sakatlık sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun, takımının UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Celtic ile oynayacağı maçta yer almasının beklenmediği ifade edildi.Pandemi sonrasında Milan&#39;ın çehresini değiştiren adamlar Zlatan #Ibrahimovic [🇸🇪] ve Hakan #Çalhanoğlu [🇹🇷] pic.twitter.com/Kfk1jksV0A&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 17, 2020 Video: Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol

6.5 milyon euro maaş istedi

Tuttosport'un haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberin detaylarında, bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.

  • Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
Pandemi sonrasında Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu'nun istatistikleri
Pandemi sonrasında Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu'nun istatistikleri


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Lebron: Yüzüklerin Efendisi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.