Hakan Çalhanoğlu-Milan görüşmeleri basına sızdı: İşte dudak uçuklatan maaş​ teklifi

Milan'da gösterdiği başarılı performansın ardından adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Birçok büyük kulüp de yıldız oyuncu kadrosuna katmak için kollarını sıvamış durumda.

İtalyan ekibi Milan, milli oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile masaya oturan Serie A ekibi, yıldız oyuncunun sözleşme şartlarını dinledi.

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu idman sahasını koltuk değnekleriyle terk etti La Gazzetta dello Sport'un "Milan için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre, Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Çalhanoğlu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi. Milli oyuncunun, bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun bugün ve yarın yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.Çalhanoğlu'nun, Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.Sakatlık sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun, takımının UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Celtic ile oynayacağı maçta yer almasının beklenmediği ifade edildi.Pandemi sonrasında Milan'ın çehresini değiştiren adamlar Zlatan #Ibrahimovic [🇸🇪] ve Hakan #Çalhanoğlu [🇹🇷] pic.twitter.com/Kfk1jksV0A— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 17, 2020 Video: Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol

6.5 milyon euro maaş istedi

Tuttosport'un haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberin detaylarında, bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.