Hakan Çalhanoğlu-Milan görüşmeleri basına sızdı: İşte dudak uçuklatan maaş​ teklifi

Milan'da gösterdiği başarılı performansın ardından adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Birçok büyük kulüp de yıldız oyuncu kadrosuna katmak için kollarını sıvamış durumda.
İtalyan ekibi Milan, milli oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile masaya oturan Serie A ekibi, yıldız oyuncunun sözleşme şartlarını dinledi.
6.5 milyon euro maaş istedi
Tuttosport'un haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberin detaylarında, bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.
- Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
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