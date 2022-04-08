Hakem ve kulüplerin irtibatları irdelenmeli

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 8 Mart’ta 13 hakemi görevden alması taraftarlar nezdinde memnuniyetle karşılansa da bazı kulüp yöneticilerini rahatsız etti. Öyle ki bu hakemlerin konuyu Tahkim Kurulu’na taşımasında dahi etkisi olan bazı kulüp başkanları, adeta avuçlarındaki kuruldan da istedikleri kararı çıkarttılar.

3 kulüp neden savunuyor?

Başakşehir, Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor başkanlarının öncülük ettiği bazı kulüpler hakem kararından sonra Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’na adeta savaş açtı. Peki, bu kulüplerin, görevden el çektirilen hakemleri bu kadar savunmaları ve arkalarında durmaları neden?

Nasıl bir bağ var?

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Bu kulüplerin başkanlarının TFF’nin kurullarıyla ve hakemlerle irtibatları irdelenerek bu ilişkiler ortaya çıkarılmalıdır. Bu kulüplerle hakemlerin nasıl bir ilişkisi, nasıl bir bağı olduğu kamuoyunda merak konusu oldu.

Çetenin başı Uilenberg

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de görevden el çektirilen 13 hakeme sahip çıkarak istifa etti. Ancak bu istifa MHK kararından sonra değil de yaklaşık bir ay sonra 4 Nisan’da geldi. Uzun süredir MHK’ye danışmanlık yapan Uilenberg’in bu çetenin başı gibi 13 hakeme sahip çıkması, bu karar için de bir ay beklemesi farklı soruları gündeme getirdi.

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Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg: "Artık veda ediyorum" pic.twitter.com/q2bZFN7Jj8 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 4, 2022

Neden bir ay bekledi?

TFF’den binlerce Euro maaş alan Jaap Uilenberg, bir de giderken, TFF ve MHK için “Adil ve güvenilir değiller” gibi sözler etti. Peki, uzun süredir bu kurumdan binlerce Euro maaş alırken, bu 13 hakem ligde yönettikleri maçlarla sıralamayı belirlerken, adil ve güvenilirlerdi de, görevden alan kurum mu bir günde adil ve güvensiz hale geldi? Ayrıca Uilenberg, sadece bu 13 hakem için mi maaş alıyordu? Görevde kalan diğer hakemlerin de eğitmeni olarak onlara da saygısızlık yaptı.

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Hep aynı isimler

Tahkim Kurulu’nun MHK’nin hakemler konusundaki kararını bozması ve ardından TFF yönetiminde istifaların gelmesi seçim süreci için düğmeye basıldığının da göstergesiydi. Yaklaşık 10 yıldır Tahkim Kurulu’nda yer alan ve son 3 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı merkezli senaryoyu hayata geçirerek adeta aba altından sopa gösterdi. Bir başka kurul olan PFDK Başkanı Aytaç Yüksel de Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı ile piramidin en önemli parçasını oluştururken adeta iyi polis kötü polis oyununu sahneledi.

SPOR Süper Lig'den kovulan Cüneyt Çakır'ın yeni ligi ortaya çıktı

Çakır arkadaşlarını aldattı

Merkez Hakem Kurulu’nun görevden el çektirdiği hakemlerin başına gelen ve İsviçre’de maç yönetmeyi garantileyen Cüneyt Çakır’ın bencil davranışları diğer hakemlerde rahatsızlık oluşturdu. Çakır’ın kendilerini aldattığını düşünen hakemler, sürecin yeniden değerlendirilmesi için MHK ile görüşecek.

Türk futbolu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 13 hakemin görevden el çektirilmesi ile başlayıp Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in istifasıyla devam eden süreçte, yeni bir döneme doğru yol alıyor. TFF, seçim kararı alırken Tahkim Kurulu’nun bozduğu karara rağmen Merkez Hakem Kurulu, devre dışı bıraktığı hakemlere ve gözlemcilere görev vermemekte kararlı. Bu kararlılığı bazı hakemler sabırla beklerken, Cüneyt Çakır’ın 2022 FIFA Dünya Kupası’na gitmek için İsviçre’de hakemlik yapacak olması, devre dışı bırakılan hakemler arasında büyük rahatsızlık oluşturdu. Özellikle Çakır’a yakın olan isimler bu tutum karşısında kendisine karşı tavır alırken, bazı hakemlerin de sürecin yeniden değerlendirmesi için MHK ile görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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Son tutumu ile Cüneyt Çakır’ın kendilerini aldattığını dillendiren bu hakemlerin önemli bir kesiminin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşmek için randevu talebinde bulunacakları öğrenildi.

Taraflı olanlar devre dışı

Seçim sürecine giren Türkiye Futbol Federasyonu’nun Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulu’nun seçimle göreve gelecek olması, alt liglerdeki kulüp delegelerini de daha önemli bir hale getirirken, Anadolu kulüplerinin bu seçimlerde daha etkin olacağı belirtildi. Yeni seçilecek TFF yönetim kurulunun, ayrıca atama ile belirlenecek kurullarda ise Anadolu kulüplerinin de görüşünü alacağı öğrenildi. Türk futbolu için yeni bir dönem başlarken, ismi yıpranmış ve şahıslara yakınlığı ile tarafsızlığını kaybettiği düşünülen isimlerin TFF yapısı dışında bırakılması da prensip kararı olarak gündeme geldi. TFF ile ilgili bir başka önemli gelişme ise merkezin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması şeklinde.

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Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 8, 2022



