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Spor Süper Ligden kovulan Cüneyt Çakırın yeni ligi ortaya çıktı
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Süper Lig'den kovulan Cüneyt Çakır'ın yeni ligi ortaya çıktı

Merkez Hakem Kurulu yönetiminin Türkiye'deki hakemliğine son verdiği Cüneyt Çakır kendisine yeni bir lig buldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligden kovulan Cüneyt Çakırın yeni ligi ortaya çıktı
Cüneyt Çakır

Süper Lig'de verdiği tartışmalı kararlarla birçok takımın maçına istemediği Cüneyt Çakır, MHK'nın kararı doğrultusunda hakem kadrosundan çıkartılmıştı.

Önceki günlerde Tahkim kararıyla yeniden görevlerine iade olan Cüneyt Çakır'a maç verilmemişti. MHK'nın hakem kadrosunda görmek istemediği 45 yaşındaki hakemin İsviçre'de çalışacağı belirtildi.

  • İsviçre Futbol Federasyonu'nun Çakır'ı ligine davet ettiği ve olumlu cevap aldığı aktarıldı. Cüneyt Çakır ile ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

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