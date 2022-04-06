Süper Lig'den kovulan Cüneyt Çakır'ın yeni ligi ortaya çıktı

Spor

Çebi'den Ceferin'e ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti. Çebi'ye TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Kemal Erdoğan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül de eşlik etti.