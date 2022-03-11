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MHK bir hakemin daha üstünü çizdi: 14. isim Ümit Öztürk

Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakeme düdük astırmasının yankıları sürerken kurum içerisinde yeni yapılanmanın sürdüğü bildirildi. Tartışılan isimlerden Ümit Öztürk'ün yanı sıra birçok yardımcı hakemin daha görevine son verileceği öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
MHK bir hakemin daha üstünü çizdi: 14. isim Ümit Öztürk
39 yaşındaki Ümit Öztürk, bu sezon Süper Lig'de 14 maçta 77 kez sarı kart gösterirken, toplamda 7 kez de kırmızı kartına başvurdu.

Türkiye Futbol Federsayonu’na bağlı Merkez Hakem Kurulu, son bir haftada aldığı kararla spor gündeminin merkezinde.

Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya ile yollarını ayıran ve Özgür Yankaya'yı VAR'a çeken MHK'nın, önümüzdeki günlerde de hakem planlamasına devam edeceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre Merkez Hakem Kurulu, Ümit Öztürk'ün yanı sıra birçok yardımcı hakemin daha görevine son verecek.

  • MHK, 13 hakemin el çektirilmesine "1. etap" diyerek, yeni hamleler geleceğinin sinyalini vermişti.


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