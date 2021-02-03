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Hatay’dan Mesut döndü

Hatay’dan Mesut döndü

Lider Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor deplasmanından galibiyetle dönmesini bildi. Kaleci Altay’ın devleştiği ve sarı-lacivertlilerin çok zorlandığı maçta, 3 puanı getiren goller Thiam ve Billong’dan (kk) geldi. Fenerbahçe, bu galibiyetle hem liderliğini korudu hem de Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, bu galibiyetle hem liderliğini korudu hem de Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamadı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle hem liderliğini korudu hem de Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamadı.

Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, çok zorlandığı maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Mame Thiam ve Billong’un kendi kalesine attığı gollerle 3 puana ulaşan sarı-lacivertliler, hem liderliğini korudu hem de Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Ev sahibi ekibin sayısı ise Boupenza’dan geldi. 7. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe’de Valencia’nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin’in şutunda, kaleci Munir son anda kornere çeldi. 26. dakikada Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Mame Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir’den dönen top tekrar Thiam’a çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

ALTAY GEÇİT VERMEDİ

  • 51’de Boupendza’nın karşı karşıya vuruşunda Altay gole izin vermedi. 58’de Samatta’nın içeri çevirdiği topa Ozan dokunamadı. 63’te ceza alanı ön çizgisinde Boupendza dönerek kaleye yaptığı vuruşta top yan direkten dışarı çıktı. 75’de Mert Hakan’ın sert şutu Munir’de kaldı. 76’da Hatay’ın soldan kullandığı kornerde Altay’ın elinden kaçırdığı topa Kamara vurdu. Kaleye giden topu Ozan çizgiden çıkardı. 77’de sağ çaprazda topla buluşan Boupendza’nın köşeye vuruşunu Altay uzanarak kornere çeldi. 79’da Kamara’nın içeri çevirdiği topa Diouf’un yakın mesafeden kafa vuruşunu Altay çizgiden çıkardı. 88. dakikada Mesut Özil’in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi’nin içeriye çevirdiği topa Billong ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 0-2. 90’da sol çaprazda sağ ayağıyla rakibinin üzerinden aşırdığı topa yere düşmeden sol ayağıyla vuran Boupendza skoru belirledi: 1-2.

İnanılmaz bir duygu

Hatayspor’a konuk olan Fenerbahçe, Altay Bayındır’ın devleştiği maçtan 2-1 galip ayrıldı ve Galatasaray derbisine lider gitmeyi garantiledi. Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil de sarı-lacivertli formayı ilk kez Hatay’da girdi. 77’de Thiam’ın yerine oyuna giren Mesut’un Galatasaray derbisinde daha fazla süre alması bekleniyor. Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, alınan galibiyetin önemine değindi ve kaleci Altay Bayındır’ı kutladı, ‘’İnanılmaz bir duygu. Fenerbahçe için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz Altay Bayındır için ayrı teşekkürler’’ ifadelerini kullandı.
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