Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan tartışılan açıklama

Süper Lig’in 34. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-0 mağlup olan Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan maçın ardından konuştu.

Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan şunları söyledi;

"İyi bir rakiple oynadık. Ligde özellikle topa sahip olan, set hücumunda başarılı olan, orta sahada hareketli olan, kenar oyuncularını birebir bırakan ve etkili hücum varyasyonları olan bir rakiple oynadık. Bu oyunu bekliyorduk. Biz de 60-65 dakika iyi savunduk ama maalesef yediğimiz golden sonra çözüldük. Bu bir bahane görünmesin ama tabii ki Ramazan Ayı’ndayız ve takımda oruç tutan oyuncu sayımızın yüksek olması, ister istemez oyunu etkiliyor. Bilimsel olarak da bunun analizlerini yaptığımızda, daha güçlü olan, ayakta kalan oyuncuların düşüşünü görüyoruz. Allah kabul etsin oruçlarını. Bu taraftan bakınca da bizi etkilediğini görüyoruz. Oyuncularımız son periyotta fiziksel olarak güçlü duruma gelirlerse, toplayabileceğimiz puanlarla en iyi noktaya gelmek istiyoruz. Afrika Kupası’nda dalgalı bir periyoda girdik, tam toparladık ve kendimizi buluyorduk, Ramazan Ayı’nın başlamasıyla oyuncuların performansında düşüş olunca, böyle bir tabloyla karşı karşıya geldik. Kalan 4 maçta en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz"

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"Ayrılma gibi bir düşüncem yok"