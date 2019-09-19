Hedefim Olimpiyat şampiyonluğu

Kazakistan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Grekoromen Güreş Milli Takımı, Türkiye’ye döndü. Grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp, İstanbul’dan hava yoluyla Ankara’ya geçti. Rıza Kayaalp’i annesi Sevgi, babası Kelami, eşi Zeynep ve yakınlarının yanı sıra federasyon ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri karşıladı. Milli sporcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 4. kez dünya şampiyonu olup yeni bir rekor kırmak için Kazakistan’a gittiğini belirterek, “9. kez Avrupa şampiyonu olup rekor kırdıktan sonra yeni bir hayalim vardı. Grekoromende 4 kez dünya şampiyonu olan ilk güreşçi olmak istiyordum. Olimpiyat vizesini de şampiyon olarak almayı hedefliyordum. Allah’a şükürler olsun başardım” dedi.

TEK ARZUM OLİMPİYAT ALTINI

“Ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum” diyen Rıza, “Bundan sonra önümüze bakacağız. Bunu unutacağız, olimpiyatlara konsantrasyon sağlayacağız. Çünkü daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Önümüzde 11 ay gibi bir zaman var ama çabuk geçiyor. O yüzden bunları en iyi şekilde değerlendirip eksiklerimizi gidereceğiz, zayıf yerlerimizi güçlendireceğiz. Olimpiyatlarda bundan daha da iyi olmak istiyorum. Çünkü belki de son şansım. Bu kadar şampiyonlukların yanına bir olimpiyat şampiyonluğu koymak en büyük arzum. Halkımız da benden bunu bekliyor. Olimpiyat ikinciliği, üçüncülüğü yanına olimpiyat şampiyonluğu yakışır. Ömür boyu da mutlu yaşarım. Aksi durumda ömür boyu bunun üzüntüsünü yaşarım. İnşallah olimpiyat şampiyonu olmuş bir vaziyette güreşi noktalarım” dedi.

MARŞIMIZ SÖYLENMELİYDİ

Rıza, grekoromen takımı olarak şampiyonaya iyi başlamadıklarını ve bu nedenle ekstra sorumluk aldığını dile getirerek, “Maçlara daha çok konsantrasyon sağladık. Bu şampiyonada bayrağımızın dalgalanması, İstiklal Marşı’mızın söylenmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımız da elinden geleni yaptı, olmadı. İlk 6 olimpiyat kotası aldığı için sporcular inanılmaz hazır gelmiş. Cenk (İldem) kardeşimiz üçüncü oldu. Ben de elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Her şey grekoromenin kapanış gününde İstiklal Marşı’mızın çalınması içindi. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı’mızı söyleterek güzel bir kapanış oldu” dedi.

Rıza’nın ismi salonda yaşayacak

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşi Rıza Kayaalp’in ismi Bahçelievler’de bir spor kompleksine verilecek. Bahçelievler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, son olarak Kazakistan’da dünya şampiyonu olan milli güreşçinin adının Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde Çobançeşme Spor Kompleksi olarak faaliyet gösteren tesise verileceği belirtildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır yaptığı açıklamada, “İlçemizde komşularımızın hizmetine sunduğumuz spor tesislerimizin tümüne örnek sporcularımızın ve spor adamlarının isimleri verildi. Milletçe bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuzun ismini vereceğimiz bu tesiste de geleceğin şampiyonları yetişecek” ifadelerini kullandı.