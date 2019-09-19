Hedefim Olimpiyat şampiyonluğu
GÜREŞ

Hedefim Olimpiyat şampiyonluğu

4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, “Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıza Kayaalp ve ailesi

Rıza Kayaalp ve ailesi

Kazakistan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Grekoromen Güreş Milli Takımı, Türkiye’ye döndü. Grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp, İstanbul’dan hava yoluyla Ankara’ya geçti. Rıza Kayaalp’i annesi Sevgi, babası Kelami, eşi Zeynep ve yakınlarının yanı sıra federasyon ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri karşıladı. Milli sporcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 4. kez dünya şampiyonu olup yeni bir rekor kırmak için Kazakistan’a gittiğini belirterek, “9. kez Avrupa şampiyonu olup rekor kırdıktan sonra yeni bir hayalim vardı. Grekoromende 4 kez dünya şampiyonu olan ilk güreşçi olmak istiyordum. Olimpiyat vizesini de şampiyon olarak almayı hedefliyordum. Allah’a şükürler olsun başardım” dedi.

TEK ARZUM OLİMPİYAT ALTINI

“Ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum” diyen Rıza, “Bundan sonra önümüze bakacağız. Bunu unutacağız, olimpiyatlara konsantrasyon sağlayacağız. Çünkü daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Önümüzde 11 ay gibi bir zaman var ama çabuk geçiyor. O yüzden bunları en iyi şekilde değerlendirip eksiklerimizi gidereceğiz, zayıf yerlerimizi güçlendireceğiz. Olimpiyatlarda bundan daha da iyi olmak istiyorum. Çünkü belki de son şansım. Bu kadar şampiyonlukların yanına bir olimpiyat şampiyonluğu koymak en büyük arzum. Halkımız da benden bunu bekliyor. Olimpiyat ikinciliği, üçüncülüğü yanına olimpiyat şampiyonluğu yakışır. Ömür boyu da mutlu yaşarım. Aksi durumda ömür boyu bunun üzüntüsünü yaşarım. İnşallah olimpiyat şampiyonu olmuş bir vaziyette güreşi noktalarım” dedi.

MARŞIMIZ SÖYLENMELİYDİ

Rıza, grekoromen takımı olarak şampiyonaya iyi başlamadıklarını ve bu nedenle ekstra sorumluk aldığını dile getirerek, “Maçlara daha çok konsantrasyon sağladık. Bu şampiyonada bayrağımızın dalgalanması, İstiklal Marşı’mızın söylenmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımız da elinden geleni yaptı, olmadı. İlk 6 olimpiyat kotası aldığı için sporcular inanılmaz hazır gelmiş. Cenk (İldem) kardeşimiz üçüncü oldu. Ben de elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Her şey grekoromenin kapanış gününde İstiklal Marşı’mızın çalınması içindi. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı’mızı söyleterek güzel bir kapanış oldu” dedi.

  • Rıza’nın ismi salonda yaşayacak
  • Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşi Rıza Kayaalp’in ismi Bahçelievler’de bir spor kompleksine verilecek. Bahçelievler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, son olarak Kazakistan’da dünya şampiyonu olan milli güreşçinin adının Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde Çobançeşme Spor Kompleksi olarak faaliyet gösteren tesise verileceği belirtildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır yaptığı açıklamada, “İlçemizde komşularımızın hizmetine sunduğumuz spor tesislerimizin tümüne örnek sporcularımızın ve spor adamlarının isimleri verildi. Milletçe bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuzun ismini vereceğimiz bu tesiste de geleceğin şampiyonları yetişecek” ifadelerini kullandı.

Getafe kolay olmayacak
Getafe kolay olmayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçında en iyi sonucu almak istediklerini söyledi. Saygın bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Karaman “Böyle bir kategoride yarışacak olmak bizlere ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. Bu tür maçlar oldukça zor müsabakalar, iki taraf için de. Rakibimizin ligdeki durumuna baktığımız anda, oldukça saygı duyacağımız bir ekip olduğunu söylemeliyim. Kendimizi hangi pozisyonda test edebileceğimiz noktasında iyi bir deneyim olacak. İyi bir oyun, bize yakışan bir oyun hedefliyoruz. Sonrasında ise puan veya puanlarla bizi mutlu edecek şekilde ülkemizi mutlu etmek istiyoruz” dedi.Trabzon şehrinin genetiğinde başarı ve teslim olmama olduğunu dile getiren Karaman, “Grupların en zayıfı olan 4. torbadan bu gruba girdik. Şehir genetiğimizde başarı ve teslim olmama var. Bu şekilde mücadelemizi vereceğiz. Bu mücadelenin ötesinde, dünya karmasının önüne de çıksak mücadele edeceğiz. Her türlü maçı tecrübe ettik. Barcelona’yı Trabzon’da yendiğimizde oyuncuydum. Kimse sizde var olmayanı istemiyor. Olabildiğince iyi hazırlandık. Evet inanan milyonlar var, dualarla destekleyen milyonlar var ama sahaya çıktığınızda inanmış bir avuç yüreksiniz” diye konuştu.Cimbom puanla başladı

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