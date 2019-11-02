Hekimoğlu Trabzon'dan maça çıkamayacağını açıklayan rakibine büyük jest

TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaşanılan maddi sorunlar nedeniyle Hekimoğlu Trabzon deplasmanına gidilemeyeceği açıklandı.

Karadeniz ekibi ise bunun üzerine rakibine jest yaparak Şanlıurfaspor’un bütün deplasman masraflarını karşılamak istediklerini duyurdu.

Şanlıurfaspor Kulübü de Hekimoğlu Trabzon'un jestine teşekkür ederek bir açıklama daha yayınladı ve "Kardeş şehir Trabzon'un güzide kulübü Hekimoğlu Trabzon'a teşekkür eder, masraflarımızın yönetim kurulumuz tarafından karşılandığını kamuoyuna belirmek isteriz" denildi.

2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfsapor arasında oynanacak mücadele yarın saat 13.00'de başlayacak.

📢Şanlıurfaspor Kulübü: "Kardeş şehir Trabzon'un güzide kulübü Hekimoğlu Trabzon'a teşekkür eder, masraflarımızın yönetim kurulumuz tarafından karşılandığını kamuoyuna belirmek isteriz" pic.twitter.com/ZM1jC9nDKP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Kasım 2019