2.LİG

Hekimoğlu Trabzon'dan maça çıkamayacağını açıklayan rakibine büyük jest

Hekimoğlu Trabzon Kulübü, maddi imkansızlıklar nedeniyle maça gelemeyeceğini açıklayan Şanlıurfaspor'a jest yaparak, rakibinin deplasman masraflarını karşılamak istediklerini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 puanı silinen Şanlıurfsaspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta eksi 14 puanla son sırada yer alıyor.

15 puanı silinen Şanlıurfsaspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta eksi 14 puanla son sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaşanılan maddi sorunlar nedeniyle Hekimoğlu Trabzon deplasmanına gidilemeyeceği açıklandı.

Karadeniz ekibi ise bunun üzerine rakibine jest yaparak Şanlıurfaspor’un bütün deplasman masraflarını karşılamak istediklerini duyurdu.

Şanlıurfaspor Kulübü de Hekimoğlu Trabzon'un jestine teşekkür ederek bir açıklama daha yayınladı ve "Kardeş şehir Trabzon'un güzide kulübü Hekimoğlu Trabzon'a teşekkür eder, masraflarımızın yönetim kurulumuz tarafından karşılandığını kamuoyuna belirmek isteriz" denildi.

  • 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfsapor arasında oynanacak mücadele yarın saat 13.00'de başlayacak.



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