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GÜREŞ

Her şey ülkem için

Eylül ayında Kazakistan’da düzenlenecek dünya şampiyonasına 4 güreşçiyle antrenman yaparak hazırlanan Rıza Kayaalp, “İnşallah dördüncü dünya şampiyonluğu da nasip olur. Ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırma umuduyla yola çıkacağız” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıza Kayaalp

Rıza Kayaalp

Avrupa ve dünya şampiyonu grekoromen güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonası’na aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle aynı anda antrenman yaparak hazırlanıyor. Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 14-22 Eylül’de düzenlenecek şampiyonaya Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde hazırlanan Kayaalp, yorucu bir antrenman temposu geçiriyor Günde çift antrenman yapan şampiyon güreşçiye, Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Rıza Kaya ile güreşçiler Doğan Yılmaz, Emin Öztürk ve Osman Yıldırım eşlik ediyor. Antrenman süresince Rıza Kayaalp, dört güreşçiyle aynı anda mücadele ediyor.

SABREDİYOR VE ZORLUKLARA KATLANIYORUM

Rıza Kayaalp, yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, 4 güreşçiyle aynı anda çalışmasınını şöyle anlattı, “Saldırgan bir güreş yapısına sahibim. Yeteneğim o şekilde. Maçlarda rakiplerime saldırarak, onları pasif düşürüp, yorup, öyle yeniyorum. Onu yapabilmek için 3-4 kişiyle çalışmak zorunda kalıyorum. Benim için iyi oluyor. Yorucu geçiyor ama gerçekten de beni güçlendiriyor. Aynı anda 3-4 kişiyle çalışınca rakiplerime karşı da büyük bir avantaj sağlamış oluyorum. Burada çok zorlansam da gelişeceğimi, şampiyonada bana faydası olduğunu düşündüğüm için sabrediyorum. Önemli olan en iyi şekilde güçlenmek. Hedefim, bu ülkeyi en iyi şekilde dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil edebilmek. Bunun için de bütün zorluklara katlanırım. Sıkıntı yok.”

YENİ ŞAMPİYONLUK İÇİN YOLA ÇIKACAĞIZ

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, dördüncü dünya şampiyonluğu için mindere çıkacağını vurgulayarak, “İnşallah dördüncü dünya şampiyonluğu da nasip olur. Ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırma umuduyla yola çıkacağız” diye konuştu. Daha sonra da rahat bir şekilde olimpiyatlara hazırlanmak istediğini belirten Rıza, amacının kazanılan başarıları koruyabilmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Fatih Terim'in ne zaman ayağa kalkabileceği belli oldu
Fatih Terim'in ne zaman ayağa kalkabileceği belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ameliyatı edildi.Dün gece İtalya'da Fiorentina ile oynana hazırlık maçının ardından Galatasaray kafilesi Türkiye'ye döndü.Bugün Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Fatih Terim'in bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği bilgisi paylaşıldı.Dar kanal ameliyatı hangi durumlarda yapılır?Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri olan Prof. Dr. Hidayet Akdemir, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Terim'in ameliyatına dair net bir yorum yapılmasının ancak tetkik değerlere sahip olunması halinde yapılabileceğinin altını çizen Akdemir, Terim'in ameliyatının ardından çok sayıda kişinin merak ettiği 'dar kanal ameliyatı' hakkında bilgiler paylaştı.Dar kanalın "omurganın çapının daralması" olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Akdemir, şunları söyledi:"Bu sıkıntı kimi hastalarda doğuştan olur, kimilerinde sonradan gelişir. Eğer doğuştan bir dar kanal sıkıntısı varsa bu yapısal nedenlerle gerçekleşir.Kişinin ilerleyen yaşlarında da dar kanal sıkıntısı görülebilir. Yaşın artmasıyla birlikte kemikler dejenere oluyor ve dar kanal dediğimiz çap daralması meydana geliyor. Dar kanal sorunundan müzdarip kişiler uzun süreli yürüyemezler. Tıpkı kalp hastaları gibi yürürken ara verip, dinlenir, sonra devam edebilirler. Uzun süreli yürüme yerine oturup dinlenme ihtiyacı duyarlar."Fıtık tetiklemiş olabilirProf. Dr. Akdemir, kimi hastalarda hem dar kanal hem de fıtığın aynı anda görülebildiğine vurgu yaparak, "Bu gibi durumlarda fıtığın tetikleyici bir rol oynaması ihtimal dahilinde. Ani bir hareket yapan hastanın bir anda acillik olması mümkün. Fatih Terim'in gece bir anda ameliyata alınmasının sebebi, aniden yapılan ters bir hareket olabilir." ifadesini kullandı.Fatih Terim ne zaman iyileşecek?"Dar kanal ve fıtık ameliyatı olan bir hasta ortalama ne kadar bir sürede yeniden ayağa kalkar?" sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. Akdemir, şöyle devam etti:"Ameliyatta omurga kanalı mikro cerrahi yöntemle genişletiliyor, beraberinde bel fıtığı alınarak sinirlerdeki bası kaldırılıyor,hem fıtık hemde kanal darlığı düzeltiliyor.Bu tarz bir operasyonun ardından hastalar genellikle aksi bir durum olmaması halinde 1 gün hastanede kalır.Eğer ayaklarında bir his kaybı yoksa ertesi gün taburcu olurlar ve 15-20 günlük bir sürecin ardından yeniden günlük işlerini yapabilecek hale gelirler.Fatih Terim ameliyat oldu

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