Her şey ülkem için

Avrupa ve dünya şampiyonu grekoromen güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonası’na aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle aynı anda antrenman yaparak hazırlanıyor. Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 14-22 Eylül’de düzenlenecek şampiyonaya Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde hazırlanan Kayaalp, yorucu bir antrenman temposu geçiriyor Günde çift antrenman yapan şampiyon güreşçiye, Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Rıza Kaya ile güreşçiler Doğan Yılmaz, Emin Öztürk ve Osman Yıldırım eşlik ediyor. Antrenman süresince Rıza Kayaalp, dört güreşçiyle aynı anda mücadele ediyor.

SABREDİYOR VE ZORLUKLARA KATLANIYORUM

Rıza Kayaalp, yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, 4 güreşçiyle aynı anda çalışmasınını şöyle anlattı, “Saldırgan bir güreş yapısına sahibim. Yeteneğim o şekilde. Maçlarda rakiplerime saldırarak, onları pasif düşürüp, yorup, öyle yeniyorum. Onu yapabilmek için 3-4 kişiyle çalışmak zorunda kalıyorum. Benim için iyi oluyor. Yorucu geçiyor ama gerçekten de beni güçlendiriyor. Aynı anda 3-4 kişiyle çalışınca rakiplerime karşı da büyük bir avantaj sağlamış oluyorum. Burada çok zorlansam da gelişeceğimi, şampiyonada bana faydası olduğunu düşündüğüm için sabrediyorum. Önemli olan en iyi şekilde güçlenmek. Hedefim, bu ülkeyi en iyi şekilde dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil edebilmek. Bunun için de bütün zorluklara katlanırım. Sıkıntı yok.”

YENİ ŞAMPİYONLUK İÇİN YOLA ÇIKACAĞIZ

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, dördüncü dünya şampiyonluğu için mindere çıkacağını vurgulayarak, “İnşallah dördüncü dünya şampiyonluğu da nasip olur. Ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırma umuduyla yola çıkacağız” diye konuştu. Daha sonra da rahat bir şekilde olimpiyatlara hazırlanmak istediğini belirten Rıza, amacının kazanılan başarıları koruyabilmek olduğunu da sözlerine ekledi.