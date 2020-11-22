BUNDESLİGA

Hertha Berlin-Borussia Dortmund özet izle: Haaland 'hat-trick' yaptı, Nuri Şahin'in 15 yıllık rekoru kırıldı

Erling Haaland'ın 'hat-trick' yaptığı maçta Nuri Şahin'in 15 yıllık rekoru kırıldı (ÖZET)

Bundesliga'da Borussia Dortmund deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaştı. Mücadelede Norveçli yıldız Erling Haaland hat-trick yaparken, aynı zamanda Nuri Şahin'in yaklaşık 15 yıllık rekoru da Youssofa Moukoko tarafından kırıldı. Hertha Berlin-Borussia Dortmund maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Erling Haaland bu sezon 12 maçta 15 gol ve 3 asistle oynadı.

Erling Haaland bu sezon 12 maçta 15 gol ve 3 asistle oynadı.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin’i 5-2 yendi. Borussia Dortmund Bundesliga’nın 8. haftasında Berlin Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu.

Haaland hat-trick yaptı

Sarı-siyahlıların gollerini 47’nci, 49’uncu, 62’nci ve 80’inci dakikalarda Norveçli futbolcu Erling Haaland ve 70’inci dakikada Raphael Guerreiro attı. Hertha Berlin’in gollerini ise 33’üncü ve 79’uncu dakikada Matheus Cunha kaydetti. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 18’e çıkardı ve lider Bayern Münih’in 1 puan gerisinde 2'nci sıraya yükseldi. Hertha Berlin’in ise 7 puanda kaldı.

Nuri Şahin, Dortmund formasıyla
Nuri Şahin, Dortmund formasıyla

Moukoko, Nuri Şahin’in rekorunu kırdı

Öte yandan karşılaşmaya 85'inci dakikada Haaland’ın yerine cuma günü 16'ncı doğum gününü kutlayan Kamerun asıllı futbolcu Youssofa Moukoko girdi. 16 yaşından 1 gün almışken karşılaşmaya dahil olan Moukoko böylelikle Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu unvanını aldı ve Nuri Şahin’in yaklaşık 15 yıllık rekorunu kırdı.

  • Eski milli futbolcu Nuri Şahin 16 yaş 335 günlükken Dortmund formasıyla Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu rekorunu 2005 yılından bu yana elinde bulunduruyordu.

Hertha Berlin-Borussia Dortmund maçının özetini izle

Asist Merih, gol Ronaldo
Asist Merih, gol Ronaldo

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 2-0 yendi.Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 38. dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Ronaldo bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Juventus, Cagliari’yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.Cristiano Ronaldo, 5. lig maçında 8. golünü atmış oldu.💪⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/Cs9P4XCcTM&mdash; JuventusFC (@juventusfc) November 21, 2020 Merih 90 dakika oynadıJuventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 16'ya yükseltti ve maç eksiği olan lider Milan'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Cagliari ise ligdeki 4. yenilgisini alırken 10 puanla 11. basamakta yer buldu.Juventus-Caglari maç özeti

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