Hırvatistan teknik direktörü Dalic Türkiye maçı sonrası ne dedi?
Dalic'ten Türkiye maçı yorumu: Memnun değilim
A Milli Takım ile hazırlık maçında 3-3 berabere kalan Hırvatistan’da teknik direktör Zlatko Dalic, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok dostane bir maç olduğunu ifade eden Dalic, “Memnun olmadığım nokta ise bugün 3 gol yememizdi” diye konuştu.
Haber MerkeziAA
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye ile 3-3 berabere kaldıkları maçta iyi bir oyun olduğunu ve karşılaşmanın da dostça sona erdiğini söyledi.
"Defansta zayıftık"
Dalic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok dostane bir maç oldu. Altı gol atıldı. Özellikle bundan memnun kaldığımı söylemek isterim. Memnum olmadığım nokta ise 3 gol yemiş olmamız. Bu 3 golün kendi suçumuz olduğunu düşünüyorum. Defansta bugün zayıftık" ifadelerini kullandı.
"Vida'yı değiştirmek istedik"
Hırvat teknik adam, ikinci yarıya çıkmayan Vida'nın performansının sorulması üzerine ise, "Kendi planımıza göre oyuncularımızı sahaya sürdük. Bir süre oynadı daha sonra değiştirmek istedik. Oyuncu performanslarını daha sonra kendi içimizde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.
Dalic, son olarak kadroya alamadıkları oyuncularının durumunu takip ettiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarına göre onlarla ilgili karar vereceklerini belirtti.
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