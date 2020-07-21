Trabzonspor ile yolları ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır. Trabzonspor'umuzun Türkiye Kupası'nı kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi'ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çimşir, yaptığı yazılı açıklamada, altyapısından itibaren formasını giydiği, kaptanlık gibi çok büyük onura ulaştığı Trabzonspor'da, 1,5 sezon yardımcı antrenör, 6 ay da teknik direktör olarak hizmet etme gururunu yaşadığını belirtti.

Ünal Karaman'a teşekkür

"Beni bu göreve layık gören Sayın Başkan ve çok değerli yönetim kurulu üyelerine, yardımcı antrenörlük dönemimde beraber çalıştığım başta Ünal Karaman dahil olmak üzere görev yaptığım tüm ekip arkadaşlarıma, beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim." ifadesini kullanan Çimşir, şunları kaydetti:

"Futbolculuk döneminde olduğu gibi antrenörlük görevinde de hiçbir zaman hiçbir şart ileri sürmeden, bordo-mavi renklerine aşık olduğum kulübüme en iyi hizmeti vermek için arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Ancak gelinen süreçte, beklenmedik koşulların da etkisiyle camiamızın kilitlendiği şampiyonluk hedefine ulaşamadık. Profesyonel kariyerime devam etmekle birlikte her zaman Trabzonspor camiasının bir ferdi hatta neferi olmaya devam edeceğim. Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır. Trabzonspor'umuzun Türkiye Kupası'nı kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi'ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum."