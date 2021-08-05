​İki Buse tek hayal

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlarda tarihi başalarımız devam ediyor. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli yarı final maçında rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdı. Kokugikan Arena’da Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen Huang’la karşılaştı. Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3’ünden fazla puan alan mlill boksörümüz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu’nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu. Krasteva’nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor. Buse Naz’ın Krasteva ile final müsabakası Cumartesi günü saat 08.15’te oynanacak.

REKLAM

Buse Naz Çakıroğlu

SÜRMENELİ RAHAT KAZANDI

Buse Naz Çakıroğlu’ndan sonra kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli de finale yükseldi. Busenaz, yarı finalde Hindistan’dan Lovlina Borgohain karşısında ilk rauntta hakemlerin 5’inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10’ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı. Busenaz’ın finalde Çinli Hong Gu ile Cumartesi günü saat 09.15’te karşılaşacak.

İNŞALLAH ALTIN GELECEK

Boksta kadınlar 69 kiloda finale çıkan Busenaz Sürmeneli, “Bekle bizi Türkiye’m. İnşallah altın madalya gelecek” dedi. Çok mutlu olduğunu dile getiren milli boksörümüz, “Türk kadınının gücünü gösterdim. Örnek bir kardeş, abla olduğum için mutluyum. Ben altın için buraya geldim. Altın madalyayı alacağım. Arkamda benim büyük bir ekibim var. Hepsinden Allah razı olsun. Bakanımız da bize destek veriyor. Kulübüm Trabzonspor’un da büyük desteğini hissediyorum” ifadelerini kullandı. Türk kadınının gücünü ringde gösterdiğini vurgulayan başarılı boksör, “Bekle bizi Türkiye’m. İnşallah altın madalya gelecek. Yangınları çıkaranlara söylüyorum, biz bir ölürüz, bin diriliriz. Türk’ün öyle bir gücü var. Dünya Şampiyonası’nda da askerimize selam göndermiştik. Burada altın madalya alıp yangınla mücadele eden ülkemizin içine küçük bir su serpmek istiyoruz. Tüm Türk halkının dualarını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

FİNALİ KAZANMAK İSTİYORUM